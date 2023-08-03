Виталий Хоценко сегодня проведет прямой эфир и ответит на вопросы омичей

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Сегодня, 3 августа, врио губернатора Омской области Виталий Хоценко проведет прямой эфир в социальных сетях, где ответит на вопросы жителей региона. Присоединиться к трансляции можно в в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».
Ранее Виталий Хоценко просил омичей оставлять вопросы под постами с анонсом прямого эфира. Врио губернатора ответит в первую очередь на комментарии, которые соберут больше всего реакций. Вопросы можно будет задать и во время трансляции.
«Сегодня в 19:00 проведу онлайн-встречу через свои социальные сети во „ВКонтакте“, „Одноклассники“ и „Телеграм“. Буду общаться с омичами в прямом эфире. Приглашаю всех на эту встречу. В это время на своих рабочих местах будут присутствовать все заместители председателя правительства, министры, руководители ведомств Омской области, а также наши главы города и районов. До встречи вечером — жду ваши вопросы», — сообщил Виталий Хоценко.
В Центре управления регионом рассказали, что каждый день в социальных сетях мониторят обращения омичей. В основном, жителей волнуют вопросы транспорта, ремонта дорог, здравоохранения, благоустройства, качества воды и другие проблемы. Виталий Хоценко выразил готовность дать ответ по всем актуальным темам.