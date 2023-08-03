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Published Сегодня, 11:24

Modified Сегодня, 11:40

Updated Сегодня, 11:40

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Виталий Хоценко сегодня проведет прямой эфир и ответит на вопросы омичей

3 августа 2023, 11:24
Присоединиться к трансляции можно в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Сегодня, 3 августа, врио губернатора Омской области Виталий Хоценко проведет прямой эфир в социальных сетях, где ответит на вопросы жителей региона. Присоединиться к трансляции можно в в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Ранее Виталий Хоценко просил омичей оставлять вопросы под постами с анонсом прямого эфира. Врио губернатора ответит в первую очередь на комментарии, которые соберут больше всего реакций. Вопросы можно будет задать и во время трансляции.

«Сегодня в 19:00 проведу онлайн-встречу через свои социальные сети во „ВКонтакте“, „Одноклассники“ и „Телеграм“. Буду общаться с омичами в прямом эфире. Приглашаю всех на эту встречу. В это время на своих рабочих местах будут присутствовать все заместители председателя правительства, министры, руководители ведомств Омской области, а также наши главы города и районов. До встречи вечером — жду ваши вопросы», — сообщил Виталий Хоценко.

В Центре управления регионом рассказали, что каждый день в социальных сетях мониторят обращения омичей. В основном, жителей волнуют вопросы транспорта, ремонта дорог, здравоохранения, благоустройства, качества воды и другие проблемы. Виталий Хоценко выразил готовность дать ответ по всем актуальным темам.

#Евгений Игишев#Врио губернатора Омской области#Виталий Хоценко#Прямой эфир#Социальные сети#Общество#Омск#Омская область
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