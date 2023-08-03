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Омская пенсионерка нашла раритетный револьвер, который был у английской полиции

3 августа 2023, 07:40
Фото: Город55
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Оружие лежало между дров.

В пресс-службе полиции рассказали о пожилой сельчанке, которая нашла в дровнике огнестрельное оружие времен Гражданской войны. По ее словам, оно могло принадлежать ее умершему мужу. Раритетную находку обнаружили в Калачинском районе.

Специалисты предварительно оценили, что это иностранное оружие изготовлено в конце XIX века. Его отправили на подробное исследование в экспертно-криминалистический центр УМВД. Там выяснили, что револьвер «Бритиш констебль» произведен в Бельгии в преддверии XX века. Им пользовалась английская полиция. В данное время использовать по предназначению его нельзя.

Видео: УМВД РФ по Омской области
«Изъятое ружье — переделано промышленным способом из однозарядной пехотной винтовки системы Гра, снятой с вооружения во Франции в 1886 году. Ударно-спусковой механизм находится в исправном состоянии и пригоден для стрельбы охотничьими патронами 28 калибра», — сообщили в пресс-центре полиции.

Револьвер поместили в камеру хранения оружия. Женщине могут выдать денежное вознаграждение, так как в Омской области проходит акция по добровольной сдаче оружия.

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#Алина Ясинская#Полиция#Происшествия#Новости#Омск#Общество#Оружие#Раритет#Видео
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