Омская пенсионерка нашла раритетный револьвер, который был у английской полиции

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
В пресс-службе полиции рассказали о пожилой сельчанке, которая нашла в дровнике огнестрельное оружие времен Гражданской войны. По ее словам, оно могло принадлежать ее умершему мужу. Раритетную находку обнаружили в Калачинском районе.
Специалисты предварительно оценили, что это иностранное оружие изготовлено в конце XIX века. Его отправили на подробное исследование в экспертно-криминалистический центр УМВД. Там выяснили, что револьвер «Бритиш констебль» произведен в Бельгии в преддверии XX века. Им пользовалась английская полиция. В данное время использовать по предназначению его нельзя.
«Изъятое ружье — переделано промышленным способом из однозарядной пехотной винтовки системы Гра, снятой с вооружения во Франции в 1886 году. Ударно-спусковой механизм находится в исправном состоянии и пригоден для стрельбы охотничьими патронами 28 калибра», — сообщили в пресс-центре полиции.
Револьвер поместили в камеру хранения оружия. Женщине могут выдать денежное вознаграждение, так как в Омской области проходит акция по добровольной сдаче оружия.