Омская пенсионерка нашла раритетный револьвер, который был у английской полиции

Специалисты предварительно оценили, что это иностранное оружие изготовлено в конце XIX века. Его отправили на подробное исследование в экспертно-криминалистический центр УМВД. Там выяснили, что револьвер «Бритиш констебль» произведен в Бельгии в преддверии XX века. Им пользовалась английская полиция. В данное время использовать по предназначению его нельзя.