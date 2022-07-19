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Под Омском грибники нашли неразорвавшийся снаряд времен ВОВ

Под Омском грибники нашли неразорвавшийся снаряд времен ВОВ

Сегодня, 13:43
Фото: Управление Росгвардии по Омской области
Сейчас его уже обезвредили и уничтожили.

Любопытную и смертельно опасную одновременно находку сделали грибники, отправившиеся в лес в районе поселка Иртышский Омского района. Вместо подберезовиков и опят они наткнулись в зарослях на ржавый снаряд, лежавший там со времен Великой Отечественной войны.

Люди сообщили об этом силовикам. На место выехали взрывотехники.

«Сотрудники инженерно-технической группы ОМОН „Штурм“ обследовали артиллерийский снаряд. Саперы ОМОН, соблюдая все меры безопасности, уничтожили боеприпас», — рассказали в пресс-службе областного Управления Росгвардии.
#Анна Микула
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