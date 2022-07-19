Под Омском грибники нашли неразорвавшийся снаряд времен ВОВ

Любопытную и смертельно опасную одновременно находку сделали грибники, отправившиеся в лес в районе поселка Иртышский Омского района. Вместо подберезовиков и опят они наткнулись в зарослях на ржавый снаряд, лежавший там со времен Великой Отечественной войны.
Люди сообщили об этом силовикам. На место выехали взрывотехники.
«Сотрудники инженерно-технической группы ОМОН „Штурм“ обследовали артиллерийский снаряд. Саперы ОМОН, соблюдая все меры безопасности, уничтожили боеприпас», — рассказали в пресс-службе областного Управления Росгвардии.