Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:56

Published Сегодня, 04:56

Modified Сегодня, 04:59

Updated Сегодня, 04:59

Изображение материала

Омичи воплощают в жизнь идеи по благоустройству города с помощью «Фабрики проектов»

3 августа 2023, 04:56
Фото: Город55
иллюстрация
Все желающие могут получить консультацию по тому, как реализовать тот или иной проект.

Для жителей Омска открыли «Фабрику проектов» на базе Штаба общественной поддержки партии «Единая Россия». Горожане могут стать участниками социальной акции «Решают люди» и получить консультацию по поводу своих инициативных проектов.

Например, Вероника Молчанова считает важным нанести велосипедную разметку на дорожки в парках и скверах. По мнению активистки, это поможет предотвратить появление опасных ситуаций, ведь движение пешеходов и велосипедистов будет урегулировано. Эксперты «Фабрики проектов» рассказали Веронике, как правильно реализовать проект.

Еще один омич, Владимир Кононенко, хочет реализовать проект по обновлению мягкого покрытия на детских площадках. Он заметил, что в некоторых дворах слой заметно потрескался, где-то появились ямы. Из-за этого есть вероятность травмирования детей. Владимир также поддерживает идею выделить 1 млрд рублей на проекты омичей.

«Город Омск не единственный крупный населенный центр в области. Вне города, на территории региона, проживает более миллиона человек, эти люди не меньше жителей Омска нуждаются в качественной и доступной инфраструктуре», — отметил активист.

Добавим, что любой омич может получить консультацию на «Фабрике проектов». Все подробности можно узнать в Штабе общественной поддержки по адресу пр. К. Маркса, 6 или по телефону 8 (3812) 31-00-15.

#Алина Ясинская#Общество#Новости#Омск#Благоустройство#Благоустройство города#Единая Россия#Фабрика проектов#Акция#Проект
Подпишитесь
Надежды нет. В Омске на протяжении недели вводят режим «черного неба»
Сегодня, 02:50
Инсайд. Бережной может стать главой Минздрава и потерять пост главного «единоросса»
Вчера, 08:16
Стало известно имя секретной звезды, которая выступит перед омичами на День города
Вчера, 11:58
Уложились в срок. В Омске завершили строительство развязки у Ленинградского моста
Вчера, 07:48
На снос аварийного дома в Ленинском округе Омска выделили почти миллион рублей
Сегодня, 04:41
Паника отменяется. Минздрав опроверг информацию о платной медицинской помощи
Вчера, 13:47