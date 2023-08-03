Омичи воплощают в жизнь идеи по благоустройству города с помощью «Фабрики проектов»

Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
Modified Сегодня, 04:59
Updated Сегодня, 04:59
Для жителей Омска открыли «Фабрику проектов» на базе Штаба общественной поддержки партии «Единая Россия». Горожане могут стать участниками социальной акции «Решают люди» и получить консультацию по поводу своих инициативных проектов.
Например, Вероника Молчанова считает важным нанести велосипедную разметку на дорожки в парках и скверах. По мнению активистки, это поможет предотвратить появление опасных ситуаций, ведь движение пешеходов и велосипедистов будет урегулировано. Эксперты «Фабрики проектов» рассказали Веронике, как правильно реализовать проект.
Еще один омич, Владимир Кононенко, хочет реализовать проект по обновлению мягкого покрытия на детских площадках. Он заметил, что в некоторых дворах слой заметно потрескался, где-то появились ямы. Из-за этого есть вероятность травмирования детей. Владимир также поддерживает идею выделить 1 млрд рублей на проекты омичей.
«Город Омск не единственный крупный населенный центр в области. Вне города, на территории региона, проживает более миллиона человек, эти люди не меньше жителей Омска нуждаются в качественной и доступной инфраструктуре», — отметил активист.
Добавим, что любой омич может получить консультацию на «Фабрике проектов». Все подробности можно узнать в Штабе общественной поддержки по адресу пр. К. Маркса, 6 или по телефону 8 (3812) 31-00-15.