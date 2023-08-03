Омичи воплощают в жизнь идеи по благоустройству города с помощью «Фабрики проектов»

Еще один омич, Владимир Кононенко, хочет реализовать проект по обновлению мягкого покрытия на детских площадках. Он заметил, что в некоторых дворах слой заметно потрескался, где-то появились ямы. Из-за этого есть вероятность травмирования детей. Владимир также поддерживает идею выделить 1 млрд рублей на проекты омичей.