Омские банкроты Веретено выставили на торги долг перед самими собой

Ситуация очень интересная, и не только потому, что «Нива» тоже является банкротом. Это ООО с говорящим названием, выращивающее зерновые и зернобобовые в Русско-Полянском районе, является, как и «Оша», частью бизнес-империи семьи Веретено. На одну треть оно принадлежит Владимиру Константиновичу Веретено, на вторую треть — Татьяне Ивановне с той же фамилией. Этим же двоим принадлежит и по трети ЛВЗ «Оша».