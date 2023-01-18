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Posted Сегодня, 11:14

Published Сегодня, 11:14

Modified Сегодня, 11:16

Updated Сегодня, 11:16

Омские банкроты Веретено выставили на торги долг перед самими собой

Сегодня, 11:14
Фото: 1MI
иллюстрация
«Нива» должна «Оше» 28 миллионов рублей.

Лина Епифанова, арбитражный управляющий проходящего сейчас процедуру банкротства ликероводочного завода «Оша», опубликовала сообщение о торгах. Прием заявок начнется 23 января и будет продолжаться до 17 апреля, а на продажу выставят один актив предприятия. Это долг Оше ООО «Нива», который составляет 28,4 млн рублей.

Ситуация очень интересная, и не только потому, что «Нива» тоже является банкротом. Это ООО с говорящим названием, выращивающее зерновые и зернобобовые в Русско-Полянском районе, является, как и «Оша», частью бизнес-империи семьи Веретено. На одну треть оно принадлежит Владимиру Константиновичу Веретено, на вторую треть — Татьяне Ивановне с той же фамилией. Этим же двоим принадлежит и по трети ЛВЗ «Оша».

Получается, что семейные предприятия готовы продать желающим возможность получить с одного из них долг перед другим. Для банкротов это, пожалуй, беспроигрышая ситуация.

#Экономика#Новости#Лвз оша#Банкротства#Николай Эйхвальд
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