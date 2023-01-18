Омские банкроты Веретено выставили на торги долг перед самими собой

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
Лина Епифанова, арбитражный управляющий проходящего сейчас процедуру банкротства ликероводочного завода «Оша», опубликовала сообщение о торгах. Прием заявок начнется 23 января и будет продолжаться до 17 апреля, а на продажу выставят один актив предприятия. Это долг Оше ООО «Нива», который составляет 28,4 млн рублей.
Ситуация очень интересная, и не только потому, что «Нива» тоже является банкротом. Это ООО с говорящим названием, выращивающее зерновые и зернобобовые в Русско-Полянском районе, является, как и «Оша», частью бизнес-империи семьи Веретено. На одну треть оно принадлежит Владимиру Константиновичу Веретено, на вторую треть — Татьяне Ивановне с той же фамилией. Этим же двоим принадлежит и по трети ЛВЗ «Оша».
Получается, что семейные предприятия готовы продать желающим возможность получить с одного из них долг перед другим. Для банкротов это, пожалуй, беспроигрышая ситуация.