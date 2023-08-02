Виталий Хоценко оценил достоинства троллейбусов «Адмирал» в Омске

В троллейбусах имеется специальное оборудование для пассажиров с ограниченными возможностями. На двери установлена кнопка вызова водителя, есть откидная аппарель и место для инвалидных колясок с системой фиксации. Чтобы сделать поездку более комфортной, в троллейбусах присутствуют кондиционеры, Wi-Fi и USB-разъемы для зарядки смартфонов. Установлена система видеоконтроля, которая отслеживает посадку и высадку пассажиров, а также следит за дорожной ситуацией. Троллейбусы «Адмирал» оснащены системой автономного хода, которая помогает обойти препятствия на дороге.