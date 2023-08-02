Виталий Хоценко оценил достоинства троллейбусов «Адмирал» в Омске

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
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Updated Сегодня, 07:09
Сегодня, 2 августа, врио губернатора Омской области Виталий Хоценко и мэр Омска Сергей Шелест посетили Ленинский округ. Они осмотрели социальные объекты, транспортные и промышленные предприятия, поговорили с местными жителями.
Виталию Хоценко и Сергею Шелесту показали новые троллейбусы «Адмирал», которые приобрели на средства инфраструктурного бюджетного кредита, выделенного в 2021 году. Достоинства «Адмиралов»: тишина и плавность хода, комфортабельность.
В троллейбусах имеется специальное оборудование для пассажиров с ограниченными возможностями. На двери установлена кнопка вызова водителя, есть откидная аппарель и место для инвалидных колясок с системой фиксации. Чтобы сделать поездку более комфортной, в троллейбусах присутствуют кондиционеры, Wi-Fi и USB-разъемы для зарядки смартфонов. Установлена система видеоконтроля, которая отслеживает посадку и высадку пассажиров, а также следит за дорожной ситуацией. Троллейбусы «Адмирал» оснащены системой автономного хода, которая помогает обойти препятствия на дороге.
«Выпустили на дороги Омска новые современные троллейбусы „Адмирал“. Омский троллейбусный парк уже обновили более чем на 80%. Теперь наша задача — реконструировать депо на Ватутина, построить две подстанции и протянуть более 10 км сетей в Кировском округе. Уверен, новый экологичный транспорт сделает поездки омичей более комфортными», — заявил Виталий Хоценко.
Перед Днем города на дороги Омска выйдет 10 новых троллейбусов, еще 30 выпустят на маршруты в ближайшие месяцы. По словам врио губернатора, в городе нужно создать всю необходимую транспортную инфраструктуру.
«Мы продолжаем программу по замене трамваев, продолжаем программу по замене автобусной техники. Стараемся делать транспорт более экологичным», — сказал Виталий Хоценко.
Уже в ближайшее время новые троллейбусы выйдут на линии самых востребованных омских маршрутов и приступят к пассажирским перевозкам.