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Виталий Хоценко впервые выйдет на связь с омичами в социальной сети

1 августа 2023, 14:46
Фото: Город55
3 августа в 19:00 врио губернатора Омской области проведет прямой эфир в «Одноклассниках» и во «ВКонтакте».

Глава региона анонсировал прямую линию на своих страницах в социальных сетях и призвал омичей задавать интересующие вопросы по волнующим темам.

«В четверг я проведу прямой эфир в социальных сетях. Пишите свои вопросы в комментарии под постами в социальных сетях. Встречаемся здесь 3 августа в 19:00. Пообщаемся, обсудим проблемы», — написал Виталий Хоценко на своих страницах во «Вконтакте» и Одноклассниках.

В течение часа врио губернатора Омской области пообщается с жителями региона, сообщают в Правительстве области.

Также отмечается, что вопросы можно будет задавать непосредственно во время прямого эфира.

Оставить свои вопросы для главы региона можно на его страничке во «ВКонтакте» и в «Одноклассниках».

Хоценко рассказал, что на вопросы омичей в соцсетях теперь ответят в течение 2 часов
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Губернатор#Губернатор области#Врио губернатора
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