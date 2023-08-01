Виталий Хоценко впервые выйдет на связь с омичами в социальной сети

Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
Modified Сегодня, 14:46
Updated Сегодня, 14:46
Глава региона анонсировал прямую линию на своих страницах в социальных сетях и призвал омичей задавать интересующие вопросы по волнующим темам.
«В четверг я проведу прямой эфир в социальных сетях. Пишите свои вопросы в комментарии под постами в социальных сетях. Встречаемся здесь 3 августа в 19:00. Пообщаемся, обсудим проблемы», — написал Виталий Хоценко на своих страницах во «Вконтакте» и Одноклассниках.
В течение часа врио губернатора Омской области пообщается с жителями региона, сообщают в Правительстве области.
Также отмечается, что вопросы можно будет задавать непосредственно во время прямого эфира.
Оставить свои вопросы для главы региона можно на его страничке во «ВКонтакте» и в «Одноклассниках».