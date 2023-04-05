Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:22

Published Сегодня, 10:22

Modified Сегодня, 10:24

Updated Сегодня, 10:24

Изображение материала

Хоценко рассказал, что на вопросы омичей в соцсетях теперь ответят в течение 2 часов

5 апреля 2023, 10:22
Фото: Правительство ДНР
Виталий Хоценко стал исполняющим обязанности главы региона на прошлой неделе
Врио губернатора на своей странице ВКонтакте получает от жителей региона вопросы, критику и предложения.

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко сегодня, 5 апреля, рассказал о планах по работе региональных чиновников с жителями через соцсети. По словам Хоценко, на своей странице ВКонтакте он получает от омичей вопросы, критику и предложения. Работу с населением в социальных сетях собираются ускорить.

«Познакомился с отличной командой омского Центра управления регионом, которые в социальных сетях мониторят обращения от населения региона и передают в работу ведомствам, контролируют ответы. Буду требовать от коллег оперативной реакции — не более 2 часов на отработку», — рассказал Виталий Хоценко.

Врио губернатора добавил, что в настоящее время формирует команду для работы с обращениями в соцсетях.

Ранее Город55 сообщал, что Виталий Хоценко впервые пообщался с омичами на личном приеме. Житель Марьяновского района обратился к чиновнику с жалобой на старый рентген-аппарат в районной больнице, а директор Любино-Малоросской школы сообщила о необходимости ремонта в образовательном учреждении. Проблемы пообещали устранить.

Виталий Хоценко впервые пообщался с омичами на личном приеме
Узнать подробнее
«Семья у него хорошая». Омский митрополит Владимир оценил врио губернатора Хоценко
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Виталий Хоценко#Социальные сети#ВКонтакте#Вк#Центр управления регионом#Врио губернатора Омской области#Общество#Омская область#Омск
Подпишитесь
Паводок-2023. Где, что и когда затопит в Омской области
Сегодня, 08:13
«Семья у него хорошая». Омский митрополит Владимир оценил врио губернатора Хоценко
Сегодня, 05:15
В Омске к Первомаю собираются запустить городские фонтаны
Сегодня, 08:12
Владельцы Омской области. Братья Сутягинские, или «Титан» на глиняных ногах
Вчера, 10:00
В Омской области одобрили проект строительства проблемной школы в Горьковском
Сегодня, 05:27
Три миллиона за 10 минут. В Омске определились с местами проведения салюта на 9 мая
Сегодня, 03:52