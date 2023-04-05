Хоценко рассказал, что на вопросы омичей в соцсетях теперь ответят в течение 2 часов

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко сегодня, 5 апреля, рассказал о планах по работе региональных чиновников с жителями через соцсети. По словам Хоценко, на своей странице ВКонтакте он получает от омичей вопросы, критику и предложения. Работу с населением в социальных сетях собираются ускорить.