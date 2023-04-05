Хоценко рассказал, что на вопросы омичей в соцсетях теперь ответят в течение 2 часов

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко сегодня, 5 апреля, рассказал о планах по работе региональных чиновников с жителями через соцсети. По словам Хоценко, на своей странице ВКонтакте он получает от омичей вопросы, критику и предложения. Работу с населением в социальных сетях собираются ускорить.
«Познакомился с отличной командой омского Центра управления регионом, которые в социальных сетях мониторят обращения от населения региона и передают в работу ведомствам, контролируют ответы. Буду требовать от коллег оперативной реакции — не более 2 часов на отработку», — рассказал Виталий Хоценко.
Врио губернатора добавил, что в настоящее время формирует команду для работы с обращениями в соцсетях.
Ранее Город55 сообщал, что Виталий Хоценко впервые пообщался с омичами на личном приеме. Житель Марьяновского района обратился к чиновнику с жалобой на старый рентген-аппарат в районной больнице, а директор Любино-Малоросской школы сообщила о необходимости ремонта в образовательном учреждении. Проблемы пообещали устранить.