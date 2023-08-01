Виталий Хоценко дал поручение закончить ремонт стадиона «Юбилейный» в Оконешниково

На футбольном поле появился искусственный газон, на трибунах установили 1500 сидений для зрителей, на дорожку для бега уложили синтетическое покрытие. В спорткомплексе также появилась хоккейная коробка, две волейбольные площадки. Капитальный ремонт провели и в административных зданиях. Врио губернатора осмотрел территорию комплекса.