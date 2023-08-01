Виталий Хоценко дал поручение закончить ремонт стадиона «Юбилейный» в Оконешниково

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
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Updated Сегодня, 08:14
Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко в ходе рабочего визита в Оконешниковский район посетил местный стадион «Юбилейный». Комплекс построили в 1984 году к областному спортивному мероприятию «Праздник Севера — Оконешниково — 1984».
В спорткомплексе размещается легкоатлетический манеж, игровой зал, зал борьбы, тренажерный зал и зал аэробики. В настоящее время сюда приходят заниматься почти 800 спортсменов, работают 18 штатных педагогов. Секции представлены 13 видами спорта: спортивная борьба, легкая атлетика, тяжелая атлетика, баскетбол, волейбол, мини-футбол, аэробика, лапта, гиревой спорт, лыжные гонки, хоккей, полиатлон, шорт-трек.
В помещениях стадиона перед праздником «Королева спорта — Оконешниково — 2023» провели капитальный ремонт. На эти цели выделили 112,7 млн рублей, из которых 33,6 млн — средства областного бюджета, 57,4 млн — местного бюджета. Также удалось привлечь 21,7 млн рублей из внебюджетных источников.
На футбольном поле появился искусственный газон, на трибунах установили 1500 сидений для зрителей, на дорожку для бега уложили синтетическое покрытие. В спорткомплексе также появилась хоккейная коробка, две волейбольные площадки. Капитальный ремонт провели и в административных зданиях. Врио губернатора осмотрел территорию комплекса.
«Все хорошо сделано, хорошо район подготовился к нашему празднику „Королеве спорта“ в этом году и очень достойно выступил. Третье место команда Оконешниковского района взяла. Поэтому здесь слова благодарности Сергею Александровичу Степанову — главе района, команде всего района, кто вот так качественно подготовился к празднику спорта. Конечно, дополнительные решения будут приняты. Есть договоренность, что нужно полом позаниматься в спортивном зале. И договорились с главой района, что район участвует у нас и сделает озеленение на стадионе качественное в рамках местных инициатив», — сказал Виталий Хоценко.