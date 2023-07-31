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Финансовый управляющий обанкротившегося Виктора Суходолова ушел «по собственному»

31 июля 2023, 11:23
Фото: 1MI
иллюстрация
Преемника для Ксении Абозиной найдут не раньше конца августа.

В Омске сейчас продолжается процедура банкротства бизнесмена Виктора Суходолова. Этого предпринимателя признали несостоятельным должником еще в 2020 году по инициативе кредитора, Руслана Шаяхметова. Сегодня стало известно об уходе по собственному желанию финансового управляющего Суходолова — Ксении Абозиной.

— Определением Арбитражного суда Омской области, — говорится в официальном сообщении, — суд определил ходатайство финансового управляющего имуществом Суходолова Виктора Михайловича — Абозиной Ксении Сергеевны, Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация „Северная столица“ удовлетворить. Освободить Абозину Ксению Сергеевну от исполнения обязанностей финансового управляющего…

Известно, что Абозина управляла имуществом Суходолова с марта 2022 года. Параллельно она является конкурсным управляющим ООО «Ивлан-Р», «Легион», «Ниалком», «СБ» и «Хово-Центр-Ямал» (прописаны в Тюмени), «Сфера печати» (поселок Любинский в Омской области), «Нефтепродукт М» (село Селиваниха в Минусинском районе Красноярского края).

Напомним: Виктор Суходолов — учредитель и руководитель ООО «Завод нефтегазового оборудования». В 2021 году он был приговорен к двухлетнему условному сроку за невыплату зарплаты и сокрытие денежных средств организации. Преследование Суходолова по статье о неисполнении обязанностей налогового агента тогда прекратили из-за истекшего срока давности.

Решение о назначении нового финуправляющего имуществом Суходолова может быть принято на следующем судебном заседании, которое запланировано на 24 августа.

Омский бизнесмен Виктор Суходолов признан банкротом, но не лишился имущества
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#Николай Эйхвальд#Банкротства#Бизнес#Новости#Виктор Суходолов
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