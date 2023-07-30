Восемь человек погибли из-за падения деревьев во время урагана

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
В Марий Эл произошел урагана. Во время падения деревьев погибли восемь человек. Об этом со ссылкой на мэра Йошкар-Олы Евгения Маслова сообщают «Новые известия».
Деревья упали в палаточном лагере у озера Яльчик. 27 человек пострадали, передает МЧС РФ. 10 человек госпитализировано, двое из них в тяжелом состоянии. Сейчас на месте происшествия расчищают завалы. Работают 93 спасателя и 30 единиц техники.
Всего в лагере было около 500 автомобилей. С наступлением урагана отдыхающие пытались выехать из леса, но не смогли. Женщин и детей отвезли к берегу озера из соображений безопасности.