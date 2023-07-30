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Восемь человек погибли из-за падения деревьев во время урагана

30 июля 2023, 09:04
Фото: 1MI
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27 человек пострадали, 10 госпитализированы.

В Марий Эл произошел урагана. Во время падения деревьев погибли восемь человек. Об этом со ссылкой на мэра Йошкар-Олы Евгения Маслова сообщают «Новые известия».

Деревья упали в палаточном лагере у озера Яльчик. 27 человек пострадали, передает МЧС РФ. 10 человек госпитализировано, двое из них в тяжелом состоянии. Сейчас на месте происшествия расчищают завалы. Работают 93 спасателя и 30 единиц техники.

Всего в лагере было около 500 автомобилей. С наступлением урагана отдыхающие пытались выехать из леса, но не смогли. Женщин и детей отвезли к берегу озера из соображений безопасности.

На Омскую область в ближайшее время обрушится очередной ураган с дождем и градом
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#Происшествия#Новости#Россия#Республика Марий Эл#Ураган#МЧС
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