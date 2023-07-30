Семья, политика и фигура. Какие странные вопросы задавали омичам на собеседовании

По 4% омичей заявили, что рассказывали о жизненных целях и проходили якобы абсурдные тесты на проверку реакции. По 3% опрошенных сочли странными тест на профессиональные навыки, вопросы о зарплате и личном благосостоянии, а также восклицание: «Зачем вам эта работа?».