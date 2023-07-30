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Семья, политика и фигура. Какие странные вопросы задавали омичам на собеседовании

30 июля 2023, 12:19
Фото: 1MI
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13% омичей считают странным вопрос о семейном положении на собеседовании

Каждый пятый омич заявил, что не сталкивался со странными вопросами от потенциального работодателя.
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Опросы

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди омичей, чтобы выяснить, какие вопросы они считают странными на собеседовании.

Первую строчку занял вопрос о семейном положении, детях и родственников. Об этом спрашивали 13% респондентов, чаще женщин. Второе место — причина увольнения с прошлого места. С таким вопросом сталкивался каждый двадцатый соискатель.

По 4% омичей заявили, что рассказывали о жизненных целях и проходили якобы абсурдные тесты на проверку реакции. По 3% опрошенных сочли странными тест на профессиональные навыки, вопросы о зарплате и личном благосостоянии, а также восклицание: «Зачем вам эта работа?».

Еще респонденты выкручивались, отвечая на вопросы о личной жизни, политических взглядах, образовании, возрасте и параметрах фигуры. Каждый пятый опрошенный рассказывал о знаке зодиака и хобби.

20% омичей заявили, что им не приходилось отвечать на странные вопросы. Напомним, ранее мы рассказывали о рынке труда в Омской области:

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#Работа#Статистика#Опросы#Общество#Новости#Омск#Омская область
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