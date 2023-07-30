Семья, политика и фигура. Какие странные вопросы задавали омичам на собеседовании

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди омичей, чтобы выяснить, какие вопросы они считают странными на собеседовании.
Первую строчку занял вопрос о семейном положении, детях и родственников. Об этом спрашивали 13% респондентов, чаще женщин. Второе место — причина увольнения с прошлого места. С таким вопросом сталкивался каждый двадцатый соискатель.
По 4% омичей заявили, что рассказывали о жизненных целях и проходили якобы абсурдные тесты на проверку реакции. По 3% опрошенных сочли странными тест на профессиональные навыки, вопросы о зарплате и личном благосостоянии, а также восклицание: «Зачем вам эта работа?».
Еще респонденты выкручивались, отвечая на вопросы о личной жизни, политических взглядах, образовании, возрасте и параметрах фигуры. Каждый пятый опрошенный рассказывал о знаке зодиака и хобби.
20% омичей заявили, что им не приходилось отвечать на странные вопросы. Напомним, ранее мы рассказывали о рынке труда в Омской области: