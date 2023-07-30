В Омской области весомо сократилась безработица

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
Ситуацию на рынке труда обрисовали в Омскстате. Специалисты представили данные о занятости и безработице в апреле — июне этого года. Оговоримся: под рабочей силой понимается трудоспособное население в возрасте от 15 лет и старше.
Численность рабочей силы в среднем составила более 938 тысяч человек. Из них свыше 903 тысяч имели работу, остальные числились как безработные.
В целом уровень занятости составил 60%, безработицы — 3,8%. Отметим, в марте — мае показатели были хуже: занятость — 59,9%, безработица — 4,2%. Однако и численность рабочей силы в прошлом отчете была больше — 941 тысяча человек.