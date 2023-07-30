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В Омской области весомо сократилась безработица

30 июля 2023, 08:11
Фото: 1MI
иллюстрация
Уровень занятости увеличился, но незначительно.

Ситуацию на рынке труда обрисовали в Омскстате. Специалисты представили данные о занятости и безработице в апреле — июне этого года. Оговоримся: под рабочей силой понимается трудоспособное население в возрасте от 15 лет и старше.

Численность рабочей силы в среднем составила более 938 тысяч человек. Из них свыше 903 тысяч имели работу, остальные числились как безработные.

В целом уровень занятости составил 60%, безработицы — 3,8%. Отметим, в марте — мае показатели были хуже: занятость — 59,9%, безработица — 4,2%. Однако и численность рабочей силы в прошлом отчете была больше — 941 тысяча человек.

В Омской области снизилась безработица и увеличилась занятость населения
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#Работа#Безработица#Занятость населения#Рынок труда#Общество#Экономика#Омскстат#Статистика#Новости#Омск#Омская область
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