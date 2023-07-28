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Выбирала мамочек. В Омске будут судить риэлтора-аферистку, укравшую 24 миллиона

28 июля 2023, 04:21
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске будут судить риэлтора-аферистку, похитившую у матерей больше 24 миллионов

Женщина не признала вину в преступлении.

В Омской области прокуратура утвердила обвинительное заключение 36-летней местной жительнице. Ее обвинили в мошенничестве при получении выплат (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ) на сумму больше 24 млн рублей.

Как сообщили в региональном УВМД, от рук злоумышленницы пострадали 55 владелиц сертификатов на материнский капитал. Она расклеивала объявления по городу о том, что может помочь получить данные средства. На это реагировали те, кто не был осведомлен, как именно предоставляется эта господдержка. Орудовала аферистка в период с 2017 по 2021 года.

Ее клиенты оформляли договор займа в СКПК «Общество взаимного кредитования» на покупку земельных участков. Псевдориэлтор подыскивала недвижимость в поселках Омской области. Она помогала получить разрешение на строительство дома, а далее поддельные документы передавались в Пенсионный фонд.

«После получения женщинами кредитных денег обвиняемая под различными предлогами вынуждала передать их ей. Затем распоряжалась ими по своему усмотрению. Общий ущерб составил более 24 млн рублей», — рассказали в пресс-центре омской полиции.

Обвиняемая не признала вину. В пресс-центре региональной прокуратуры уточнили, что уголовное дело омички рассмотрит Кировский районный суд.

Ранее Город55 писал о компании «черных» риэлторов, которая также сосредоточилась на владельцах материнского капитала. За три года они похитили больше 23,6 млн рублей.

«Черные риелторы». 8 омичей пойдут под суд за мошенничество с маткапиталом на 23 млн
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#Алина Ясинская#Новости#Происшествия#Суд#Уголовное дело#Мошенничество#Материнский капитал#Омская область#Омск
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