Выбирала мамочек. В Омске будут судить риэлтора-аферистку, укравшую 24 миллиона

Как сообщили в региональном УВМД, от рук злоумышленницы пострадали 55 владелиц сертификатов на материнский капитал. Она расклеивала объявления по городу о том, что может помочь получить данные средства. На это реагировали те, кто не был осведомлен, как именно предоставляется эта господдержка. Орудовала аферистка в период с 2017 по 2021 года.