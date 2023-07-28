Выбирала мамочек. В Омске будут судить риэлтора-аферистку, укравшую 24 миллиона

Posted Сегодня, 04:21
Published Сегодня, 04:21
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В Омской области прокуратура утвердила обвинительное заключение 36-летней местной жительнице. Ее обвинили в мошенничестве при получении выплат (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ) на сумму больше 24 млн рублей.
Как сообщили в региональном УВМД, от рук злоумышленницы пострадали 55 владелиц сертификатов на материнский капитал. Она расклеивала объявления по городу о том, что может помочь получить данные средства. На это реагировали те, кто не был осведомлен, как именно предоставляется эта господдержка. Орудовала аферистка в период с 2017 по 2021 года.
Ее клиенты оформляли договор займа в СКПК «Общество взаимного кредитования» на покупку земельных участков. Псевдориэлтор подыскивала недвижимость в поселках Омской области. Она помогала получить разрешение на строительство дома, а далее поддельные документы передавались в Пенсионный фонд.
«После получения женщинами кредитных денег обвиняемая под различными предлогами вынуждала передать их ей. Затем распоряжалась ими по своему усмотрению. Общий ущерб составил более 24 млн рублей», — рассказали в пресс-центре омской полиции.
Обвиняемая не признала вину. В пресс-центре региональной прокуратуры уточнили, что уголовное дело омички рассмотрит Кировский районный суд.
Ранее Город55 писал о компании «черных» риэлторов, которая также сосредоточилась на владельцах материнского капитала. За три года они похитили больше 23,6 млн рублей.