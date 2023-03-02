«Черные риелторы». 8 омичей пойдут под суд за мошенничество с маткапиталом на 23 млн

Риэлторы действовали по одной схеме: подыскивали граждан с сертификатом на маткапитал, а далее при оформлении с ними договоров займа и купли-продажи незаконно вписывали комиссию за риэлтерские услуги. За счет этого фиктивно росла стоимость объектов. Комиссия же варьировалась от 30 до 253 тысяч рублей.