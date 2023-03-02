«Черные риелторы». 8 омичей пойдут под суд за мошенничество с маткапиталом на 23 млн

Posted Сегодня, 15:57
Published Сегодня, 15:57
Modified Сегодня, 16:06
Updated Сегодня, 16:06
Прокуратура Омской области сообщила, что в суд направлено уголовное дело о хищении средств материнского капитала в размере 23,6 млн рублей.
В апреле 2019 года 45-летняя заместитель председателя кредитного потребительского кооператива организовала группу из риэлторов, которые работают в районах Омской области. За 3 года они совершили более 50 хищений. Ущерб составил свыше 23,6 млн руб.
Риэлторы действовали по одной схеме: подыскивали граждан с сертификатом на маткапитал, а далее при оформлении с ними договоров займа и купли-продажи незаконно вписывали комиссию за риэлтерские услуги. За счет этого фиктивно росла стоимость объектов. Комиссия же варьировалась от 30 до 253 тысяч рублей.
«В некоторых случаях предоставление займов имитировалось путем перечисления денежных средств между счетами», — отметили в прокуратуре.
По итогу в отношении 8-ми жителей региона утвердили обвинительное заключение. Их обвиняют в совершении более 50 преступлений, предусмотренных чч. 3-4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).