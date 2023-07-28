В Омской области пенсионеры стали участниками проекта ОНПЗ «Лига мудрых»

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
В регионе развивается уникальный социальный проект «Лига мудрых». Он направлен на представителей старшего поколения. На встречах с волонтерами они участвуют в интеллектуальных играх по истории, культуре, музыке, краеведению. Мероприятия проходят в библиотеках и на городских праздниках. Участники остаются очень довольны и ждут следующих игр.
«Лига мудрых» — проект, важный для омичей старшего возраста, поскольку он дает им возможность больше общаться. Это особенно ценно для пожилых подопечных пансионатов региона. Омский НПЗ много лет сотрудничает с нами в сфере социального развития, оказывает системную поддержку проектам помощи детям, инвалидам, пенсионерам», — отметил глава регионального минтруда Владимир Куприянов.
Создатели «Лиги мудрых» регулярно приезжают в Нежинский, Большекулачинский и Таврический центры, созданные для пожилых людей. Игры проводят в разных форматах по мотивам известных телевизионных шоу. Например, многим нравится «Угадай мелодию». Участвуя в играх, пенсионеры испытывают эмоции и прокачивают интеллект. Удовольствие приносит не только игра, но и общение с командой.