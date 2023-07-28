В Омской области пенсионеры стали участниками проекта ОНПЗ «Лига мудрых»

В регионе развивается уникальный социальный проект «Лига мудрых». Он направлен на представителей старшего поколения. На встречах с волонтерами они участвуют в интеллектуальных играх по истории, культуре, музыке, краеведению. Мероприятия проходят в библиотеках и на городских праздниках. Участники остаются очень довольны и ждут следующих игр.