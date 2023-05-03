ОНПЗ отправил омских старшеклассников назад в будущее

Омские десятиклассники состязались в решении задач по химии и основам нефтепереработки в формате игрового квеста. В его основу лег сюжет фантастического фильма «Назад в будущее»: школьникам необходимо было восстановить работоспособность машины времени, которая перенесла их в 1955 год. Практические задания экспериментального тура участники получали на «станциях», имитирующих производственные локации нефтеперерабатывающего предприятия. Квест проходил на базе ОмГТУ.