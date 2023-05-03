ОНПЗ отправил омских старшеклассников назад в будущее

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:33
Updated Сегодня, 06:33
Омские десятиклассники состязались в решении задач по химии и основам нефтепереработки в формате игрового квеста. В его основу лег сюжет фантастического фильма «Назад в будущее»: школьникам необходимо было восстановить работоспособность машины времени, которая перенесла их в 1955 год. Практические задания экспериментального тура участники получали на «станциях», имитирующих производственные локации нефтеперерабатывающего предприятия. Квест проходил на базе ОмГТУ.
«Этот масштабный образовательный проект способствует выявлению талантливых школьников, их профессиональному самоопределению. Уникальность квест-олимпиады в том, что все ее задания были разработаны с учетом реальных производственных задач компании. В будущем ребята смогут применить полученные знания на практике в рамках обучения на базовой кафедре „Газпром нефти"», — рассказал ректор ОмГТУ Дмитрий Маевский.
Победителем олимпиады стала команда омской гимназии №117. Школьники получат право на поездку в Летнюю академию наук Омского НПЗ — образовательный интенсив, который ежегодно проходит в Красноярке.
Мультидисциплинарная олимпиада для учеников 10 классов входит в программу «Школа — ссуз/вуз — ОНПЗ», которая направлена на подготовку высококвалифицированных кадров для промышленных предприятий Омской области.
«Омский НПЗ испытывает постоянную потребность в притоке амбициозных квалифицированных специалистов. Поэтому мы заинтересованы в профориентации молодых людей уже на ранних этапах. Эта работа ведется в рамках комплексной программы подготовки кадров „Школа — ссуз/вуз — ОНПЗ“. Молодые люди получают практические знания и благодаря программе могут закрепить их в ходе оплачиваемой производственной практики на нашем предприятии», — подчеркнул генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
В этом году олимпиада проводилась Омским нефтеперерабатывающим заводом «Газпром нефти» в восьмой раз.