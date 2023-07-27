Виталий Хоценко отметил 31 участника из Омска на конкурсе «Лидеры России»

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
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Updated Сегодня, 09:14
В региональный этап конкурса управленцев «Лидеры России» вышел 31 представитель Омской области. Участники представят свои проекты врио главы региона Виталию Хоценко.
«Теперь участники создают команды, чтобы вместе предложить решения важной проблемы нашего региона. Для конкурсантов приготовили интересный управленческий кейс — с удовольствием буду наблюдать за работой Лидеров и встречусь с лучшими командами! Сам в „Лидерах России“ участвовал и получил по-настоящему важный опыт, который и сейчас в работе применяю», — отметил Виталий Хоценко.
Конкурсантам предстоит решать реальные социально-экономические проблемы субъектов РФ на новом региональном этапе. Всего по стране к следующему этапу конкурса допущено больше 3 тысяч человек со всей России и 23 стран. Участники проекта подтвердили свои знания на контрольном тестировании. Для прохождения этапа конкурсантам предстоит объединиться в команды.
«На региональном этапе соревнуются не отдельные участники, а команды, поэтому возможность проявить себя будет у всех: юристов, программистов, педагогов, инженеров и представителей других специальностей. Зарекомендовать себя можно не только за счет предметно-содержательной компетентности или опыта в конкретной отрасли, но и, например, за счет организаторских, коммуникационных, аналитических способностей», — рассказал член экспертного совета конкурса Илья Шебураков.
Перед командами будет стоять задача, требующая разнонаправленных усилий. Участникам предстоит заняться сбором данных, экспертизой и анализом проблем. В этом поможет опыт отечественных и зарубежных практик. Загрузить командное решение необходимо до 9 августа на официальном сайте конкурса.
Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению президента России. В апреле 2023 года стартовал пятый сезон проекта. За все время на участие в конкурсе подано более одного миллиона заявок из 150 стран мира.