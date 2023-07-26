Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:05

Published Сегодня, 10:05

Modified Сегодня, 10:07

Updated Сегодня, 10:07

Изображение материала

Взрывоопасный бизнес. Омские полицейские «накрыли» нелегальную газовую заправку

26 июля 2023, 10:05
Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

В Омске нашил нелегальную газозаправочную станцию

Услуги не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья.

Омские полицейские нашли в Ленинском округе нелегальную газозаправочную станцию. Дельцы на ней работали на кустарном оборудовании без специального разрешения. Заправка бытовых баллонов не отвечала требованиям безопасности жизни и здоровья, сообщили сегодня, 26 июля, в пресс-службе омской полиции.

Нелегальный бизнес разместили в промзоне на улице 6-я Ленинградская. Оперативники установили личности собственника, администратора и работников заправки. Региональный следком завел уголовное дело по статье «Производство, хранение и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности».

«Следствие просит граждан, заправивших в июне — июле бытовые газовые баллоны на этой АЗСТ, позвонить следователю по телефону 53-02-43», — сообщили в ведомстве.
Автогазовую заправку на Гашека реконструирует главный любитель айкидо Омской области
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Общество#Заправка#Азс#Газ#Уголовное дело#Полиция#Происшествия#Омск#Омская область
Подпишитесь
«Рейдерский» захват. В омском поселке «Просторный» застраивают береговую территорию
Вчера, 12:06
В Омске самовыдвиженец Александров попытался снять Виталия Хоценко с выборов
Сегодня, 09:25
Глава омского депимущества Дмитрий Махиня претендует на пост мэра Томска
Сегодня, 08:40
В Нижнеомском районе в третий раз за год сменился начальник ОМВД
Сегодня, 06:39
Из Омска запустят междугородний маршрут в Одесское
Сегодня, 08:33
Виталий Хоценко высказался о судьбе Кадетского корпуса в центре Омска
Сегодня, 11:10