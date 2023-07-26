Взрывоопасный бизнес. Омские полицейские «накрыли» нелегальную газовую заправку

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
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Updated Сегодня, 10:07
Омские полицейские нашли в Ленинском округе нелегальную газозаправочную станцию. Дельцы на ней работали на кустарном оборудовании без специального разрешения. Заправка бытовых баллонов не отвечала требованиям безопасности жизни и здоровья, сообщили сегодня, 26 июля, в пресс-службе омской полиции.
Нелегальный бизнес разместили в промзоне на улице 6-я Ленинградская. Оперативники установили личности собственника, администратора и работников заправки. Региональный следком завел уголовное дело по статье «Производство, хранение и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности».
«Следствие просит граждан, заправивших в июне — июле бытовые газовые баллоны на этой АЗСТ, позвонить следователю по телефону 53-02-43», — сообщили в ведомстве.