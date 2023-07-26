Взрывоопасный бизнес. Омские полицейские «накрыли» нелегальную газовую заправку

Омские полицейские нашли в Ленинском округе нелегальную газозаправочную станцию. Дельцы на ней работали на кустарном оборудовании без специального разрешения. Заправка бытовых баллонов не отвечала требованиям безопасности жизни и здоровья, сообщили сегодня, 26 июля, в пресс-службе омской полиции.