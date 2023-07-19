Омский горсовет одобрил передачу здания Кадетского корпуса области

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
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Updated Сегодня, 06:54
На сегодняшнем заседании Омского городского совета обсуждалась судьба здания Кадетского корпуса, расположенного в самом центре Омска — на улице Ленина, дом 26. Город55 уже писал о том, что этот имущественный корпус общей площадью почти 26 тысяч квадратных метров с землей под ним, который сейчас находится в муниципальной собственности, предлагается передать Омской области.
Здание сейчас находится в аварийном состоянии, из-за чего кадеты переехали в специально для них построенный корпус на улице Суворова. В доме на Ленина теперь планируется разместить Казачий корпус, но предварительно нужно провести восстановительные работы.
Депутаты одобрили передачу здания области, но уточнили, что нужно следить за судьбой этого актива, чтобы его не поставили на службу каким-то другим целям.
— Я сам учился в Общевойсковом училище, и я знаю, как в этом здании стены пропитаны историей и как они дороги каждому омичу, — констатировал председатель городского совета Владимир Корбут. — Я полагаю, что будет принято решение и на федеральном уровне, потому что достаточно большие средства будут вложены в создание Казачьего корпуса. Нам ни в коем случае нельзя допустить, чтобы это историческое здание использовалось не по прямому назначению.
Напомним: здание на Ленина, являющееся памятником архитектуры, долгое время принадлежало Министерству обороны РФ, но было передано муниципалитету. Планы создания в Омске Казачьего корпуса обсуждаются с 2016 года.