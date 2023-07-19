Омский горсовет одобрил передачу здания Кадетского корпуса области

На сегодняшнем заседании Омского городского совета обсуждалась судьба здания Кадетского корпуса, расположенного в самом центре Омска — на улице Ленина, дом 26. Город55 уже писал о том, что этот имущественный корпус общей площадью почти 26 тысяч квадратных метров с землей под ним, который сейчас находится в муниципальной собственности, предлагается передать Омской области.