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В здании Омского кадетского корпуса планируют разместить новый казачий корпус

19 июля 2023, 05:40
Фото: Яндекс Карты
Здание вышло из эксплуатации в 2020 году из-за аварийного состояния
Объект передадут из городской собственности в областную.

Сегодня, 19 июля, депутаты Омского городского совета проголосовали за передачу здания кадетского корпуса на улице Ленина из городской собственности в областную. Туда входят нежилые помещения площадью 25 940 квадратных метров и земельный участок.

Спикер Омского горсовета Владимир Корбут сообщил, что региональные власти планируют разместить в здании новый казачий корпус, потому что первоначально он там и располагался. Смена собственника, по заявлению Корбута, позволит снизить нагрузку на городской бюджет по содержанию здания.

Здание вышло из эксплуатации в 2020 году из-за аварийного состояния. Сейчас объект законсервирован, находится под охраной. Кадеты обучаются в новом корпусе на улице Суворова. В начале июня в департаменте имущественных отношений рассказали, что здание может рухнуть.

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#Евгений Игишев#Горсовет#Кадетский корпус#Омский кадетский военный корпус#Владимир Корбут#Аварийное здание#Город#Общество#Омск#Омская область
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