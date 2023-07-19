В здании Омского кадетского корпуса планируют разместить новый казачий корпус

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
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Updated Сегодня, 05:42
Сегодня, 19 июля, депутаты Омского городского совета проголосовали за передачу здания кадетского корпуса на улице Ленина из городской собственности в областную. Туда входят нежилые помещения площадью 25 940 квадратных метров и земельный участок.
Спикер Омского горсовета Владимир Корбут сообщил, что региональные власти планируют разместить в здании новый казачий корпус, потому что первоначально он там и располагался. Смена собственника, по заявлению Корбута, позволит снизить нагрузку на городской бюджет по содержанию здания.
Здание вышло из эксплуатации в 2020 году из-за аварийного состояния. Сейчас объект законсервирован, находится под охраной. Кадеты обучаются в новом корпусе на улице Суворова. В начале июня в департаменте имущественных отношений рассказали, что здание может рухнуть.