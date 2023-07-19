В здании Омского кадетского корпуса планируют разместить новый казачий корпус

Здание вышло из эксплуатации в 2020 году из-за аварийного состояния. Сейчас объект законсервирован, находится под охраной. Кадеты обучаются в новом корпусе на улице Суворова. В начале июня в департаменте имущественных отношений рассказали, что здание может рухнуть.