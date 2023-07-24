Задержаны рейсы. В омском аэропорту произошло аварийное отключение электричества

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
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Updated Сегодня, 05:30
Сегодня утром, 24 июля, в омском аэропорту случилась авария. Как рассказали в пресс-службе аэровокзала, в здании вышла из строя кабельная линия высокого напряжения. Это произошло примерно в 08:45.
По этой причине рядом с аэропортом образовалась большая очередь. Из-за отсутствия электричества нельзя было проводить процедуру осмотра пассажиров. Представители аэроплощадки сообщили, что через час здание вновь подключили к электроснабжению. Ближе к 10 часам утра персонал аэропорта возобновил регистрацию на рейсы.
Известно, что из-за сбоя были задержаны самолеты в Санкт-Петербург (перевозчик «Россия») и в Новосибирск (перевозчик S7). 184 пассажира вылетели в нужные города позднее на 15-20 минут. Работники аэропорта извинились за доставленные неудобства пассажирам задержанных рейсов.
Ранее Город55 писал, что в минувшее воскресенье в Омске было задержано три рейса. Помимо этого оказались отменены пять вылетов.