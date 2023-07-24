Задержаны рейсы. В омском аэропорту произошло аварийное отключение электричества

По этой причине рядом с аэропортом образовалась большая очередь. Из-за отсутствия электричества нельзя было проводить процедуру осмотра пассажиров. Представители аэроплощадки сообщили, что через час здание вновь подключили к электроснабжению. Ближе к 10 часам утра персонал аэропорта возобновил регистрацию на рейсы.