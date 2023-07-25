Хоценко рассказал о возведении трех новых корпусов в омском детском лагере «Орленок»

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
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Updated Сегодня, 06:21
Омская область стала победителем в конкурсе Министерства просвещения РФ. Таким образом в регион из федерального бюджета будет направлено 80 млн рублей. Эти средства выделяют на организацию оздоровительного отдыха детей. Весь объем пойдет на модернизацию лагеря «Орленок», который расположен в Калачинском районе.
Как сообщил врио губернатора Виталий Хоценко в своем телеграм-канале, в «Орленке» появится три новых модельных корпуса. Их легко возводить, каждый рассчитан на 50 мест. Как только их построят, за один сезон лагерь сможет принять не 350, а уже 500 человек.
Завершить работу по обустройству должны до 1 декабря 2023 года. Соответствующую задачу Хоценко поставил региональному министерству по делам молодежи, физической культуры и спорта. При выполнении плана дети смогут побывать в обновленном лагере уже ближайшей зимой.