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Хоценко рассказал о возведении трех новых корпусов в омском детском лагере «Орленок»

25 июля 2023, 06:19
Фото: Город55
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Их построят на федеральные средства, полученные регионом в рамках масштабного конкурса.

Омская область стала победителем в конкурсе Министерства просвещения РФ. Таким образом в регион из федерального бюджета будет направлено 80 млн рублей. Эти средства выделяют на организацию оздоровительного отдыха детей. Весь объем пойдет на модернизацию лагеря «Орленок», который расположен в Калачинском районе.

Как сообщил врио губернатора Виталий Хоценко в своем телеграм-канале, в «Орленке» появится три новых модельных корпуса. Их легко возводить, каждый рассчитан на 50 мест. Как только их построят, за один сезон лагерь сможет принять не 350, а уже 500 человек.

Завершить работу по обустройству должны до 1 декабря 2023 года. Соответствующую задачу Хоценко поставил региональному министерству по делам молодежи, физической культуры и спорта. При выполнении плана дети смогут побывать в обновленном лагере уже ближайшей зимой.

Виталий Хоценко оценил организацию отдыха в омском детском лагере «Солнечная поляна»
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#Алина Ясинская#Новости#Омская область#Виталий Хоценко#Строительство#Дети#Детский лагерь#Федеральный бюджет#Конкурс
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