Хоценко рассказал о возведении трех новых корпусов в омском детском лагере «Орленок»

Как сообщил врио губернатора Виталий Хоценко в своем телеграм-канале, в «Орленке» появится три новых модельных корпуса. Их легко возводить, каждый рассчитан на 50 мест. Как только их построят, за один сезон лагерь сможет принять не 350, а уже 500 человек.