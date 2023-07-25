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Дождь, грозы и раскатистый гром. Синоптики рассказали о погоде в неделю агровыставки

25 июля 2023, 14:02
Фото: 1MI

Синоптики озвучили прогноз погоды на предстоящую неделю

Синоптическую ситуацию на ближайшие дни рабочей недели комментирует начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко.
«Для нашего города эта неделя особенная. Сегодня стартует выставка „АгроОмск-2023“. В предстоящий период с 24 по 27 июля погодные условия будут формироваться в циркуляции высотной ложбины. Прогнозируются дожди разной интенсивности, грозы. Набольшее количество осадков ожидаются в северных районах области. В ночные часы велика вероятность образования туманов. Преобладающая температура ночью +11…+16°, днем +25…+30°, при дожде до +20°», — рассказала Наталия Криворучко.

26 июля, в день открытия выставки «АгроОмск-2023» ночью осадков не ожидается, днем пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, западный ночью 4-9 м/с, днем 5-10 м/с. Температура ночью +13…+15°, днем +27…+29°.

ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» приглашает омичей посетить палатку работников гидрометслужбы, где будет представлена передвижная лаборатория, в которой можно узнать о чистоте атмосферного воздуха.

«АгроОмск-2023». Когда и где пройдет традиционная выставка-ярмарка
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#Анастасия Баянова#Погода#Дождь#Ветер#Гроза
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