Организаторы — региональные минсельхоз и Агентство развития и инвестиций. У омичей будет возможность представить сельхозтехнику и собственную продукцию. Специалисты агропромышленного комплекса смогут посетить выставку с 24 по 25 июля. А с 26 по 30 «АгроОмск» станет доступен для всех желающих, сообщили в облправительстве.