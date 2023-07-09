Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
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XIX Сибирская агротехническая выставка-ярмарка пройдет в парке «На Королева» с 24 по 30 июля. Главная тема «АгроОмска-2023» — импортозамещение.
Организаторы — региональные минсельхоз и Агентство развития и инвестиций. У омичей будет возможность представить сельхозтехнику и собственную продукцию. Специалисты агропромышленного комплекса смогут посетить выставку с 24 по 25 июля. А с 26 по 30 «АгроОмск» станет доступен для всех желающих, сообщили в облправительстве.
В нашем городе ждут гостей из других регионов и ближнего зарубежья, чтобы наладить и расширить сотрудничество, заключить экспортные контракты.
Сегодня на участие поступило более 250 заявок. Всех разделят по тематическим площадкам: производители сельхозтехники, достижения науки, животноводство и т. д.
Напомним, 8 июля в Омске прошел фестиваль современного искусства: