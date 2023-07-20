В Омской области сотрудники полиции вынесли со склада МВД изъятый алкоголь и сигареты

Отметим, что это не первый случай, когда сотрудники правоохранительных органов похищают вещдоки. В мае этого года стало известно об омских оперуполномоченных, которые вывезли со склада министерства 26,5 тыс пачек сигарет и 97 бутылок водки и коньяка. Продукцию изъяли как контрафактную, ее стоимость превысила 2,5 млн рублей.