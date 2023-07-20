В Омской области сотрудники полиции вынесли со склада МВД изъятый алкоголь и сигареты

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
Modified Сегодня, 07:46
Updated Сегодня, 07:46
На складе регионального УМВД обнаружили во время ревизии пропажу алкоголя. Было похищено 1 832 бутылки со спиртным, которые изъяли ранее в рамках уголовных дел. Помимо этого отсутствовало почти 150 тыс пачек сигарет.
Как рассказали Городу55 в пресс-службе полиции, изъятую продукцию вывезли из складского помещения по личной инициативе три должностных лица. Всех причастных к этому сотрудников уволили из органов внутренних дел. Информация об этом передана в следственные органы, возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий.
Ранее в Ульяновской области от употребления некачественного алкоголя «Мистер Сидр» скончались больше 30 человек. Как позже сообщили представители правоохранительных органов, его изготавливали с помощью спирта, украденного со склада УМВД по Самарской области. Эта изъятая партия хранилась с 2012 года.
Отметим, что это не первый случай, когда сотрудники правоохранительных органов похищают вещдоки. В мае этого года стало известно об омских оперуполномоченных, которые вывезли со склада министерства 26,5 тыс пачек сигарет и 97 бутылок водки и коньяка. Продукцию изъяли как контрафактную, ее стоимость превысила 2,5 млн рублей.