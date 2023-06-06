Омичей предупреждают об опасном сидре, из-за которого погибли люди

В Омской области на данный момент не регистрировали случаи отравления от употребления «Мистера Сидра». В региональном Роспотребнадзоре отреагировали на эту информацию и рекомендуют омичам не пить этот напиток, пока не будет прояснена вся ситуация. Жителей региона просят при обнаружении этого сидра на полках в магазинах обратиться в Роспотребнадзор.