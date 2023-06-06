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Омичей предупреждают об опасном сидре, из-за которого погибли люди

6 июня 2023, 03:43
Фото: Город55
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Жителей Омской области предупреждают об опасном сидре, из-за которого погибли люди

По последним данным, от алкогольного напитка скончались 16 человек.

В Димитровграде Ульяновской области произошло массовое отравление с летальными исходами. По версии следствия и Роспотребнадзора, причиной этому послужил крафтовый напиток «Мистер Сидр» крепостью 4,7%. Его изготавливали на предприятии в Самарской области.

Как сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских в своем телеграм-канале, количество отравившихся превысило три десятка человек. По последним данным, из этого числа пострадавших 16 человек скончались. Случаи отравления были зафиксированы в Димитровграде, Ульяновске и в Новой Малыкле.

Всю продукцию марки изымают из магазинов страны, а на предприятии организовали обыски. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, задержан предполагаемый поставщик алкоголя. Индивидуальный предприниматель из Самарской области дает показания.

В Омской области на данный момент не регистрировали случаи отравления от употребления «Мистера Сидра». В региональном Роспотребнадзоре отреагировали на эту информацию и рекомендуют омичам не пить этот напиток, пока не будет прояснена вся ситуация. Жителей региона просят при обнаружении этого сидра на полках в магазинах обратиться в Роспотребнадзор.

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#Алина Ясинская#Новости#Ульяновская область#Омская область#Происшествия#Общество#Здоровье#Отравление#Алкогольная продукция#Алкоголь#Смерть#Роспотребнадзор
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