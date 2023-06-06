Омичей предупреждают об опасном сидре, из-за которого погибли люди

Posted Сегодня, 03:43
Published Сегодня, 03:43
Modified Сегодня, 03:45
Updated Сегодня, 03:45
В Димитровграде Ульяновской области произошло массовое отравление с летальными исходами. По версии следствия и Роспотребнадзора, причиной этому послужил крафтовый напиток «Мистер Сидр» крепостью 4,7%. Его изготавливали на предприятии в Самарской области.
Как сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских в своем телеграм-канале, количество отравившихся превысило три десятка человек. По последним данным, из этого числа пострадавших 16 человек скончались. Случаи отравления были зафиксированы в Димитровграде, Ульяновске и в Новой Малыкле.
Всю продукцию марки изымают из магазинов страны, а на предприятии организовали обыски. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, задержан предполагаемый поставщик алкоголя. Индивидуальный предприниматель из Самарской области дает показания.
В Омской области на данный момент не регистрировали случаи отравления от употребления «Мистера Сидра». В региональном Роспотребнадзоре отреагировали на эту информацию и рекомендуют омичам не пить этот напиток, пока не будет прояснена вся ситуация. Жителей региона просят при обнаружении этого сидра на полках в магазинах обратиться в Роспотребнадзор.