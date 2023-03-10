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Новейшая история Омска. Президент Федерации борьбы рассказал об «Аллее олимпийцев»

10 марта 2023, 08:30
Фото: Федерация спортивной борьбы России
Аллея появится на набережной Оми между Комсомольским и Юбилейным мостом, со стороны Ленинской горки.

В 2023 году в Омске будут установлены бюсты спортсменов — олимпийских чемпионов — работы российского скульптора Сергея Полегаева. Проект «Аллеи олимпийцев» одобрил мэр Сергей Шелест.

Олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили, президент Федерации спортивной борьбы России, а также один из героев будущей аллеи назвал проект новейшей историей Омска.

«Я думаю, невозможно переоценить значимость и своевременность этой идеи, и прежде всего для молодого поколения россиян. Это наша новейшая история, которая даёт положительную оценку событиям и людям, сделавшим огромный вклад в развитие страны. Это свидетельство той силы, которую мы всегда представляли на мировой арене. Точно так же, как русский балет, русский театр, русская наука, отечественный спорт служил и служит мерилом могущества нашего государства», — отметил Михаил Мамиашвили.

Михаил Мамиашвили учился в Омском институте физкультуры. Годы, проведенные в Омске, считает лучшими в своей жизни и планирует приехать на открытие «Аллеи олимпийцев».

Аллея появится на набережной Оми между Комсомольским и Юбилейным мостом, со стороны Ленинской горки. Бюсты спортсменов будут выполнены в греческом стиле. Попечителем проекта выступает уроженец Омска, российский меценат Сергей Козубенко.

#Евгений Игишев#Омск#Сергей шелест#Город#Общество#Мэрия Омска#Аллея
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