Новейшая история Омска. Президент Федерации борьбы рассказал об «Аллее олимпийцев»

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
В 2023 году в Омске будут установлены бюсты спортсменов — олимпийских чемпионов — работы российского скульптора Сергея Полегаева. Проект «Аллеи олимпийцев» одобрил мэр Сергей Шелест.
Олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили, президент Федерации спортивной борьбы России, а также один из героев будущей аллеи назвал проект новейшей историей Омска.
«Я думаю, невозможно переоценить значимость и своевременность этой идеи, и прежде всего для молодого поколения россиян. Это наша новейшая история, которая даёт положительную оценку событиям и людям, сделавшим огромный вклад в развитие страны. Это свидетельство той силы, которую мы всегда представляли на мировой арене. Точно так же, как русский балет, русский театр, русская наука, отечественный спорт служил и служит мерилом могущества нашего государства», — отметил Михаил Мамиашвили.
Михаил Мамиашвили учился в Омском институте физкультуры. Годы, проведенные в Омске, считает лучшими в своей жизни и планирует приехать на открытие «Аллеи олимпийцев».
Аллея появится на набережной Оми между Комсомольским и Юбилейным мостом, со стороны Ленинской горки. Бюсты спортсменов будут выполнены в греческом стиле. Попечителем проекта выступает уроженец Омска, российский меценат Сергей Козубенко.