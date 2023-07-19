Омичка пустила в дом сантехника и потеряла 173 000 рублей

По данным УМВД России по городу Омску, инцидент произошел на улице Лукашевича. С пенсионеркой в подъезд зашел незнакомый мужчина. Он поднялся с ней до квартиры, а после представился сантехником и потребовал 30 000 рублей. Якобы она залила соседей и теперь должна заплатить за ремонт.