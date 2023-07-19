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Омичка пустила в дом сантехника и потеряла 173 000 рублей

19 июля 2023, 08:50
Фото: 1MI
В Кировском округе неизвестный украл из квартиры пенсионерки все ее сбережения.

По данным УМВД России по городу Омску, инцидент произошел на улице Лукашевича. С пенсионеркой в подъезд зашел незнакомый мужчина. Он поднялся с ней до квартиры, а после представился сантехником и потребовал 30 000 рублей. Якобы она залила соседей и теперь должна заплатить за ремонт.

Женщина пустила лжесантехника в квартиру и отдала деньги. Однако только после его ухода заметила, что пропали и остальные сбережения, а именно 143 000 рублей.

«Он оставил меня шланг подержать, говорит, пойду на кухню, включу воду, а в это время он заскочил в спальню и забрал деньги», — рассказала потерпевшая.

Как оказалось, мужчина не предъявил документов о работе в коммунальных службах, для убедительности своего образа он выложил перед пожилой омичкой шланги и трубы.

По факту произошедшего в УМВД России по городу Омску возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». На месте происшествия криминалисты изъяли различные следы: назначены дактилоскопическая и геномная экспертизы.

Омскую пенсионерку обокрали из-за «ареста счетов» медицинской фирмы
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#Анастасия Баянова#Омск#Мошенничество#Мошенники#Пенсионеры#Кража#Суд
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