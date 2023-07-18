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Интенсивность движения в центре Омска снизилась почти в половину без маршруток

18 июля 2023, 03:17
Фото: Город55
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Дептранс ежедневно оценивает загруженность городских улиц.

Директор департамента транспорта Вадим Кормилец рассказал о том, как сейчас обстоит дорожная ситуация в центральной части города после внедрения новой транспортной сети. Также глава ведомства объяснил, что на данный момент влияет на движение.

По состоянию на 17 июля, интенсивность по улице Гагарина от Интернациональной в направлении Думской в утренний час пик снизилась на 45% в сравнении с 26 июня, последним понедельником перед внедрением новых схем движения. Во встречном направлении через остановку «Госпиталь», от Комсомольского моста в направлении ТЦ «Омский», загруженность на дороге снизилась на 33%.

Кормилец в эфире ГТРК «Иртыш» назвал два фактора, которые летом влияют на интенсивность движения. Первый — в летний период машин на дорогах становится меньше, это сезонное снижение интенсивности. Второй — перевод с центральной части города маршрутных такси.

Напомним, что с 1 июля по проспекту Карла Маркса, улицам Гагарина, Интернациональная и Красный Путь курсируют намного меньше маршруток. Для разгрузки центральной магистрали многие автобусы малого класса перевели в сторону улицы Маршала Жукова.

Омский дептранс подвел итоги первых дней работы маршруток по измененным схемам
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#Алина Ясинская#Транспорт#Общество#Новости#Омск#Вадим Кормилец#Общественный транспорт#Схема движения#Транспортная сеть#Дорожное движение
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