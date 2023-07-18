Интенсивность движения в центре Омска снизилась почти в половину без маршруток

Posted Сегодня, 03:17
Published Сегодня, 03:17
Modified Сегодня, 03:19
Updated Сегодня, 03:19
Директор департамента транспорта Вадим Кормилец рассказал о том, как сейчас обстоит дорожная ситуация в центральной части города после внедрения новой транспортной сети. Также глава ведомства объяснил, что на данный момент влияет на движение.
По состоянию на 17 июля, интенсивность по улице Гагарина от Интернациональной в направлении Думской в утренний час пик снизилась на 45% в сравнении с 26 июня, последним понедельником перед внедрением новых схем движения. Во встречном направлении через остановку «Госпиталь», от Комсомольского моста в направлении ТЦ «Омский», загруженность на дороге снизилась на 33%.
Кормилец в эфире ГТРК «Иртыш» назвал два фактора, которые летом влияют на интенсивность движения. Первый — в летний период машин на дорогах становится меньше, это сезонное снижение интенсивности. Второй — перевод с центральной части города маршрутных такси.
Напомним, что с 1 июля по проспекту Карла Маркса, улицам Гагарина, Интернациональная и Красный Путь курсируют намного меньше маршруток. Для разгрузки центральной магистрали многие автобусы малого класса перевели в сторону улицы Маршала Жукова.