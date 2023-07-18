Интенсивность движения в центре Омска снизилась почти в половину без маршруток

По состоянию на 17 июля, интенсивность по улице Гагарина от Интернациональной в направлении Думской в утренний час пик снизилась на 45% в сравнении с 26 июня, последним понедельником перед внедрением новых схем движения. Во встречном направлении через остановку «Госпиталь», от Комсомольского моста в направлении ТЦ «Омский», загруженность на дороге снизилась на 33%.