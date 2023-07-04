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Омский дептранс подвел итоги первых дней работы маршруток по измененным схемам

4 июля 2023, 08:36
Фото: Город55
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В профильном ведомстве считают, что изменения уже приносят неплохие результаты.

Специалисты департамента транспорта рассказали, как общественный транспорт работал в первые дни июля после изменения схем движения. По их наблюдениям, вчера и сегодня, 3 и 4 июля, в утренние часы пик в городе была не такая сильная нагрузка на дорогах, как это было прежде.

Глава департамента Вадим Кормилец рассказал, что с 08:00 до 09:00 интенсивность движение на Гагарина в сторону Комсомольского моста снизилась с 18 до 22%. При анализе брались данные с начала прошлой недели, когда изменения еще не вступили в силу. Кроме того, по оценке дептранса, маршрутки, перенесенные в сторону Маршала Жукова, двигались быстрее, чем ранее по проспекту Карла Марса, улицам Гагарина и Интернациональной.

Вместе с тем в городе нужно корректировать работу светофоров. Изменения нужно внести на перекрестке 10 лет Октября и Жукова, пересечении Карла Маркса и Маяковского, а также других участках.

Однако это не отменяет многочисленных жалоб горожан. С 26 июня по 3 июля было зарегистрировано 258 обращений.

«Активный диалог ведется не только с населением. Взаимодействие с частными перевозчиками по всем проблемным вопросам продолжается, от общения с ними мы ни в коем случае не закрыты. Принимаются и рассматриваются все обращения, проводятся личные встречи. По итогам работы в июле мы планируем пригласить частных перевозчиков в администрацию и провести рабочее совещание, подвести промежуточные итоги работы в новых условиях», — добавим Кормилец.

Ранее прокуратура организовала проверку по факту жалоб горожан на неудобства, возникшие из-за изменения схем движения транспорта. С 4 по 6 июля ведомство открыло «горячую линию». Позвонить можно с 9 до 18 часов по телефону 30-27-92.

Напомним, что с 1 июля многие маршрутки перестали курсировать по проспекту Карла Маркса, улицам Гагарина, Интернациональной и Красному Пути. Теперь они ездят по улицам Маршала Жукова, Булатова и Фрунзе. Администрация Омска решила таким образом разгрузить центральную часть города от автобусов малого класса.

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