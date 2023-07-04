Омский дептранс подвел итоги первых дней работы маршруток по измененным схемам

Глава департамента Вадим Кормилец рассказал, что с 08:00 до 09:00 интенсивность движение на Гагарина в сторону Комсомольского моста снизилась с 18 до 22%. При анализе брались данные с начала прошлой недели, когда изменения еще не вступили в силу. Кроме того, по оценке дептранса, маршрутки, перенесенные в сторону Маршала Жукова, двигались быстрее, чем ранее по проспекту Карла Марса, улицам Гагарина и Интернациональной.