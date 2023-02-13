Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:42

Published Сегодня, 06:42

Modified Сегодня, 06:44

Updated Сегодня, 06:44

Субсидии на фантомный картофель обернулись для двух омичей штрафом и колонией

13 февраля 2023, 06:42
Фото: 1MI
иллюстрация

Двух омских псевдофермеров отправили в колонию из-за субсидии в 47 млн рублей

Омичи получили финансовую поддержку от государства, не планируя развивать сельское хозяйство.

В Центральном районном суде Омска вынесли приговор председателю и главному бухгалтеру СПСК «Куликовский Агросоюз». Официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак напомнила, что омичей уличили в нецелевом расходовании субсидии на выращивание картофеля и завели на них уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное должностным лицом в особо крупном размере».

В суде было доказано, что в 2017 году двое омичей создали сельскохозяйственный кооператив СПСК «Куликовский Агросоюз» по выращиванию картофеля на территории Калачинского района. В число товаропроизводителей жители включили своих родственников и знакомых, чтобы нарастить значимость кооператива.

В 2018 году омичи составили документы с фиктивными сведениями и предоставили их в региональное министерство сельского хозяйства. В результате кооператив получил более 47 млн рублей в качестве субсидий на развитие материально-технической базы. В реальности же омичи не планировали тратить деньги на кооператив.

Чтобы отвести от себя подозрение, фигуранты осуществили ряд фиктивных сделок по реализации картофеля, изготовили подложные документы о предстоящем приобретении высокоэффективного оборудования на общую сумму более 47 млн рублей, а также поддельные договоры поставки на оборудование с подконтрольными им юридическими лицами.

Во время проверки кооператива выяснилось, что «высокоэффективное оборудование» Агросоюзу так и не доставили, а все деньги с расчетных счетов аффилированных коммерческих структур перечислены на расчетные счета не менее 25 индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, занимающихся обналичиванием денежных средств.

В итоге на омичей завели уголовное дело, которое расследовали в СУ СКР по Омской области. Решением Центрального районного суда Омска фигуранты признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное должностным лицом в особо крупном размере».

Так, председателя фиктивного кооператива осудили на 6,5 лет колонии общего режима и оштрафовали на 500 тыс рублей. Главный бухгалтер получил 5 лет колонии общего режима и штраф в размере 300 тыс рублей.

Также суд удовлетворил гражданский иск прокуратуры на 47 млн рублей — омичи обязаны возместить в бюджет деньги, которые они незаконно получили от государства.

Двое омичей заработали 47 млн рублей на фантомном фермерстве
Узнать подробнее
#Ольга Акамова#Сельское хозяйство#Картофель#Субсидия#Город#Происшествия#Новости#Омская область
Подпишитесь
«Спичеры» и «монтажники»: как работали омичи, арестованные за взрыв в Новосибирске
Сегодня, 09:06
В Омске квадратный метр жилья за год подорожал в среднем на 20 тысяч
Сегодня, 08:15
В Омске контракт на обслуживание маршрута № 42 отдали прежнему перевозчику
Сегодня, 07:04
Светлану Студеникину сделают, наконец, третьим вице-спикером Омского горсовета
Сегодня, 05:45
Омская область заняла 62 строчку в рейтинге качества жизни
Сегодня, 02:22
Бургеры раздора. Как омичка и курьер доставку еды не поделили
Сегодня, 07:54