Субсидии на фантомный картофель обернулись для двух омичей штрафом и колонией

В 2018 году омичи составили документы с фиктивными сведениями и предоставили их в региональное министерство сельского хозяйства. В результате кооператив получил более 47 млн рублей в качестве субсидий на развитие материально-технической базы. В реальности же омичи не планировали тратить деньги на кооператив.