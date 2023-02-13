Субсидии на фантомный картофель обернулись для двух омичей штрафом и колонией

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В Центральном районном суде Омска вынесли приговор председателю и главному бухгалтеру СПСК «Куликовский Агросоюз». Официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак напомнила, что омичей уличили в нецелевом расходовании субсидии на выращивание картофеля и завели на них уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное должностным лицом в особо крупном размере».
В суде было доказано, что в 2017 году двое омичей создали сельскохозяйственный кооператив СПСК «Куликовский Агросоюз» по выращиванию картофеля на территории Калачинского района. В число товаропроизводителей жители включили своих родственников и знакомых, чтобы нарастить значимость кооператива.
В 2018 году омичи составили документы с фиктивными сведениями и предоставили их в региональное министерство сельского хозяйства. В результате кооператив получил более 47 млн рублей в качестве субсидий на развитие материально-технической базы. В реальности же омичи не планировали тратить деньги на кооператив.
Чтобы отвести от себя подозрение, фигуранты осуществили ряд фиктивных сделок по реализации картофеля, изготовили подложные документы о предстоящем приобретении высокоэффективного оборудования на общую сумму более 47 млн рублей, а также поддельные договоры поставки на оборудование с подконтрольными им юридическими лицами.
Во время проверки кооператива выяснилось, что «высокоэффективное оборудование» Агросоюзу так и не доставили, а все деньги с расчетных счетов аффилированных коммерческих структур перечислены на расчетные счета не менее 25 индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, занимающихся обналичиванием денежных средств.
В итоге на омичей завели уголовное дело, которое расследовали в СУ СКР по Омской области. Решением Центрального районного суда Омска фигуранты признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное должностным лицом в особо крупном размере».
Так, председателя фиктивного кооператива осудили на 6,5 лет колонии общего режима и оштрафовали на 500 тыс рублей. Главный бухгалтер получил 5 лет колонии общего режима и штраф в размере 300 тыс рублей.
Также суд удовлетворил гражданский иск прокуратуры на 47 млн рублей — омичи обязаны возместить в бюджет деньги, которые они незаконно получили от государства.