Хоценко: «То, что история делается объективами фотоаппаратов — это абсолютно точно»

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
В Омске сегодня, 17 июля, открылась фотовыставка «Освобождённые территории. Война и мир глазами очевидца» (Возрастное ограничение 12+). Свои работы представил журналист и общественный деятель Александр Малькевич. Экспозиция развернулась в историческом парке «Россия — Моя история».
На церемонии открытия выставки глава региона Виталий Хоценко отметил, что история пишется объективом фотокамеры и у зрителей есть возможность увидеть, как проходит спецоперация, как живут жители Донбасса, Запорожья и Херсонщины.
«То, что история делается объективами фотоаппаратов — это абсолютно точно. Лучше один раз увидеть фотографию, чем сказать тысячу слов. Спасибо, что трогаете душу, вытаскиваете воспоминания. Я очень много увидел здесь тех мест, которые мне абсолютно понятны. Хотелось бы, чтобы как можно больше людей вашими глазами посмотрело на ту действительность, которая на западных рубежах нашей границы происходит», — сказал Виталий Хоценко.
На выставке представлены более 300 работ. Часть фотографий дополнены цифровыми виртуальными средами.
«Мы присутствуем на премьере выставки. Я благодарен руководству Омской области, лично Виталию Павловичу, Министерству культуры. Потому что именно в Омске огромное количество фотографий удалось представить в иммерсивном представлении. Это высочайший уровень, такая планка задается для дальнейших выставок. Омская планка, омский знак качества!», — рассказал автор работ Александр Малькевич.