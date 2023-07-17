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Хоценко: «То, что история делается объективами фотоаппаратов — это абсолютно точно»

17 июля 2023, 12:14
Фото: Правительство Омской области
Сегодня в историческом парке «Россия — Моя история» открылась выставка фотографий Александра Малькевича «Освобождённые территории. Война и мир глазами очевидца».

В Омске сегодня, 17 июля, открылась фотовыставка «Освобождённые территории. Война и мир глазами очевидца» (Возрастное ограничение 12+). Свои работы представил журналист и общественный деятель Александр Малькевич. Экспозиция развернулась в историческом парке «Россия — Моя история».

На церемонии открытия выставки глава региона Виталий Хоценко отметил, что история пишется объективом фотокамеры и у зрителей есть возможность увидеть, как проходит спецоперация, как живут жители Донбасса, Запорожья и Херсонщины.

«То, что история делается объективами фотоаппаратов — это абсолютно точно. Лучше один раз увидеть фотографию, чем сказать тысячу слов. Спасибо, что трогаете душу, вытаскиваете воспоминания. Я очень много увидел здесь тех мест, которые мне абсолютно понятны. Хотелось бы, чтобы как можно больше людей вашими глазами посмотрело на ту действительность, которая на западных рубежах нашей границы происходит», — сказал Виталий Хоценко.

На выставке представлены более 300 работ. Часть фотографий дополнены цифровыми виртуальными средами.

«Мы присутствуем на премьере выставки. Я благодарен руководству Омской области, лично Виталию Павловичу, Министерству культуры. Потому что именно в Омске огромное количество фотографий удалось представить в иммерсивном представлении. Это высочайший уровень, такая планка задается для дальнейших выставок. Омская планка, омский знак качества!», — рассказал автор работ Александр Малькевич.
#Евгений Игишев#Врио губернатора Омской области#Виталий Хоценко#Александр Малькевич#Выставка#Экспозиция#Общество#Город#Омск#Омская область
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