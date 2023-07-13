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Омской области официально согласовали выделение 700 млн рублей на новый транспорт

13 июля 2023, 06:44
Фото: Город55
Регион сможет закупить общественный транспорт для улучшения транспортного сообщения в сельских районах.

Сегодня, 13 ибля, врио губернатора Омской области Виталий Хоценко выступил перед депутатами Законодательного собрания региона с отчетом об итогах работы за 2022 год. Свое выступление он начал с того, что объявил о согласовании выделения региону средств на обновление общественного транспорта.

«Хорошая новость в копилке. Только что Марат Хуснуллин проводил правительственную комиссию, и нам выделили 700 млн рублей на обновление общественного транспорта. 120 единиц техники мы купим и на 80% обновим муниципальных транспорт в наших селах», — объявил Виталий Хоценко в начале своего выступления.

Также он добавил, что регион получит 1 млрд 600 млн рублей на обновление дорог — деньги выделяют в рамках опережающего развития со средств, предусмотренных на 2024 год.

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#Ольга Акамова
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