Омской области официально согласовали выделение 700 млн рублей на новый транспорт

Сегодня, 13 ибля, врио губернатора Омской области Виталий Хоценко выступил перед депутатами Законодательного собрания региона с отчетом об итогах работы за 2022 год. Свое выступление он начал с того, что объявил о согласовании выделения региону средств на обновление общественного транспорта.