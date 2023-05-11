Стало известно, в какие районы Омской области отправят новые автобусы

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
В региональном минтрансе поделились подробностями о распределении новых автобусов, которые закупят специально для транспортного сообщения муниципальных районов.
Так, автобусы распределят следующим районам:
Ранее врио губернатора Омской области Виталий Хоценко объявил, что регион получит 700 млн рублей на обновление пассажирского транспорта в районах области. На эти деньги за два года закупят порядка 150 автобусов большого, среднего и малого классов для АО «Омскоблавтотранс».
Предполагается, что для районов закупят «НефАЗы» большого класса и «ПАЗы» среднего и малого классов.
Отмечается, что деньги предоставят в рамках специального казначейского кредита по федеральной программе обновления подвижного состава в малых городах и сельских поселениях на 15 лет под 3% годовых.