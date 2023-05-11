Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:30

Published Сегодня, 06:30

Modified Сегодня, 06:32

Updated Сегодня, 06:32

Изображение материала

Стало известно, в какие районы Омской области отправят новые автобусы

11 мая 2023, 06:30
Фото: 1MI
Автобусы направят в 12 районов.

В региональном минтрансе поделились подробностями о распределении новых автобусов, которые закупят специально для транспортного сообщения муниципальных районов.

Так, автобусы распределят следующим районам:

  • Омскому;
  • Колосовскому;
  • Усть-Ишимскому;
  • Знаменскому;
  • Шербакульскому;
  • Горьковскому;
  • Нововаршавскому;
  • Исилькульскому;
  • Кормиловскому;
  • Большереченскому;
  • Тарскому;
  • Тевризскому.

Ранее врио губернатора Омской области Виталий Хоценко объявил, что регион получит 700 млн рублей на обновление пассажирского транспорта в районах области. На эти деньги за два года закупят порядка 150 автобусов большого, среднего и малого классов для АО «Омскоблавтотранс».

Предполагается, что для районов закупят «НефАЗы» большого класса и «ПАЗы» среднего и малого классов. 

Отмечается, что деньги предоставят в рамках специального казначейского кредита по федеральной программе обновления подвижного состава в малых городах и сельских поселениях на 15 лет под 3% годовых. 

Для районов Омской области планируют закупить 150 новых автобусов
Узнать подробнее
#Ольга Акамова#Автобусы#Транспорт#Город#Новости#Омск#Омская область
Подпишитесь
Важно. В Омске обвиняемые в крупном пожаре в Новоалександровке предстанут перед судом
Сегодня, 04:41
Мужчины умирают чаще. В прошлом году онкология стала смертельной для 3255 омичей
Сегодня, 06:37
В Омской области в 2022 году 325 женщин стали мамами после ЭКО
Сегодня, 04:36
В Омске будут судить инженера «МЕГИ» за принятый подкуп на 17 миллионов
Сегодня, 03:56
Дошло до суда. Омский «смотрящий» и его сообщники оказались на скамье подсудимых
Сегодня, 06:57
Ранен мужчина. Стали известны подробности стрельбы на омском «Зеленом острове»
Сегодня, 06:47