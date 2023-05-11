Стало известно, в какие районы Омской области отправят новые автобусы

Ранее врио губернатора Омской области Виталий Хоценко объявил, что регион получит 700 млн рублей на обновление пассажирского транспорта в районах области. На эти деньги за два года закупят порядка 150 автобусов большого, среднего и малого классов для АО «Омскоблавтотранс».