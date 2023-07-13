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«Мы исполнители». Хоценко дал установку омским чиновникам выходить к людям и общаться

13 июля 2023, 07:06

Врио губернатора Омской области дал установку чиновникам выходить к людям

По заявлению Виталия Хоценко, чиновники из кабинетов не видят и десятой части проблем, которыми живут люди.

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко дал установку главам районов и депутатам выходить к людям и общаться. Сегодня, 13 июля, он выступил с докладом по итогам 2022 года в Законодательном собрании. По заявлению Хоценко, чиновники из кабинетов не видят и десятой части проблем, которыми живут люди.

«Решать, что необходимо сделать для людей должны сами люди, а не местные региональные власти. Помните, что мы все исполнители, наша задача — реализовать волю президента и волю жителей нашего региона», — заявил врио губернатора.

Также Виталий Хоценко сообщил, что Омской области официально согласовали выделение 700 млн рублей на новый транспорт. На эти деньги планируется купить 120 единиц техники.

Омской области официально согласовали выделение 700 млн рублей на новый транспорт
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#Евгений Игишев#Врио губернатора Омской области#Виталий Хоценко#Законодательное собрание#Общество#Политика#Омск#Омская область
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