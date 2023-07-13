«Мы исполнители». Хоценко дал установку омским чиновникам выходить к людям и общаться

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко дал установку главам районов и депутатам выходить к людям и общаться. Сегодня, 13 июля, он выступил с докладом по итогам 2022 года в Законодательном собрании. По заявлению Хоценко, чиновники из кабинетов не видят и десятой части проблем, которыми живут люди.