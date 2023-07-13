«Мы исполнители». Хоценко дал установку омским чиновникам выходить к людям и общаться

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко дал установку главам районов и депутатам выходить к людям и общаться. Сегодня, 13 июля, он выступил с докладом по итогам 2022 года в Законодательном собрании. По заявлению Хоценко, чиновники из кабинетов не видят и десятой части проблем, которыми живут люди.
«Решать, что необходимо сделать для людей должны сами люди, а не местные региональные власти. Помните, что мы все исполнители, наша задача — реализовать волю президента и волю жителей нашего региона», — заявил врио губернатора.
Также Виталий Хоценко сообщил, что Омской области официально согласовали выделение 700 млн рублей на новый транспорт. На эти деньги планируется купить 120 единиц техники.