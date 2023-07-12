Компания из Братиславы заявила о намерении обанкротить «КЭАгро»

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Фирма Anahata Solutions S.R.O., зарегистрированная в столице Словакии Братиславе, намерена обратиться в арбитражный суд, чтобы добиться признания несостоятельным должником ООО «КЭАгро». Она уже опубликовала официальное сообщение, необходимое в таких случаях. Особо отмечается, что наличие долга «КЭАгро» подтверждено Арбитражным судом города Москвы и Девятым арбитражным апелляционным судом.
Напомним: «КЭАгро» прописано в селе Соловьевка Полтавского района Омской области и специализируется на «выращивании однолетних культур». Компания была основана в 2010 году местным предпринимателем Иваном Рафальским и является совместным предприятием российских и казахстанских бизнесменов. 80% акций его уставного капитала принадлежат ООО «Агро Внешторг», которое целиком принадлежит казахстанской компании Kazakh agro production с центральным офисом в Астане.
Стоит уточнить, что заявления о намерении добиваться банкротства далеко не всегда имеют продолжение: во многих случаях это только способ оказать давление на должника.