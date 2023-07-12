Компания из Братиславы заявила о намерении обанкротить «КЭАгро»

Напомним: «КЭАгро» прописано в селе Соловьевка Полтавского района Омской области и специализируется на «выращивании однолетних культур». Компания была основана в 2010 году местным предпринимателем Иваном Рафальским и является совместным предприятием российских и казахстанских бизнесменов. 80% акций его уставного капитала принадлежат ООО «Агро Внешторг», которое целиком принадлежит казахстанской компании Kazakh agro production с центральным офисом в Астане.