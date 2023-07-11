Акционерам Омского завода металлоконструкций предложили уменьшить уставной капитал

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
В акционерном обществе «ОмЗМ-Металл», которое управляет Омским заводом металлоконструкций, 2 августа пройдет собрание акционеров. Из официального сообщения за подписью генерального директора АО Сергея Куропаткина следует, что в повестке заседания наряду с распределением прибыли за 2021 год есть еще один важный вопрос — об изменении размера уставного капитала.
«Утверждение уменьшения уставного капитала общества путем приобретения Обществом обыкновенных акций в целях сокращения их общего количества», — так это сформулировано в документе.
Простое уменьшение УК — не единственная возможная причина обратного выкупа акций. АО начинают скупать собственные акции, если возникает необходимость поддержать на определенном уровне их стоимость, увеличить размер дивидендов на одну акцию, уменьшить число голосов на собрании акционеров или защититься от недружественного поглощения.
Напомним: завод металлоконструкций — крупное предприятие, доходы которого за 2022 год превысили 3,6 млрд рублей. Его акционеры — двое Куропаткиных (Сергею Ивановичу, одновременно гендиректору, принадлежат 30,13%, Ивану Сергеевичу — 7,03%), Виктор Верховин (31,49%), Александр Ботенко (19,96%) и Андрей Долгополов (11,16%).