Акционерам Омского завода металлоконструкций предложили уменьшить уставной капитал

В акционерном обществе «ОмЗМ-Металл», которое управляет Омским заводом металлоконструкций, 2 августа пройдет собрание акционеров. Из официального сообщения за подписью генерального директора АО Сергея Куропаткина следует, что в повестке заседания наряду с распределением прибыли за 2021 год есть еще один важный вопрос — об изменении размера уставного капитала.