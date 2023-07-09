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Омич хотел познакомиться с девушкой, а стал жертвой мошенников

9 июля 2023, 09:46
Фото: 1MI
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Омичу угрожали из-за сайта знакомства и выманили 55,5 тыс руб

Мужчина поздно понял, что нарвался на мошенников.

В полицию обратился 33-летний омич. Заявил, что его обманули и обокрали мошенники. Правоохранители рассказали подробности.

Мужчина переписывался с девушками на сайте знакомств. Затем поступил звонок с неизвестного номера. Собеседник пояснил: из-за отправленных омичом сообщений произошел сбой сервиса. Последовали угрозы и требования возместить ущерб.

Житель Советского округа перевел на указанный счет 55 500 рублей. Злоумышленник не остановился. Продолжил угрожать и говорить о новых суммах. После этого мужчина обратился в полицию.

Сейчас по данному факту проводится проверка. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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#Мошенничество#Сайт знакомств#Знакомство#Полиция#Уголовное дело#Общество#Происшествия#Новости#Омск
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