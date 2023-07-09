Омич хотел познакомиться с девушкой, а стал жертвой мошенников

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
В полицию обратился 33-летний омич. Заявил, что его обманули и обокрали мошенники. Правоохранители рассказали подробности.
Мужчина переписывался с девушками на сайте знакомств. Затем поступил звонок с неизвестного номера. Собеседник пояснил: из-за отправленных омичом сообщений произошел сбой сервиса. Последовали угрозы и требования возместить ущерб.
Житель Советского округа перевел на указанный счет 55 500 рублей. Злоумышленник не остановился. Продолжил угрожать и говорить о новых суммах. После этого мужчина обратился в полицию.
Сейчас по данному факту проводится проверка. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».