Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:43

Published Сегодня, 04:43

Modified Сегодня, 04:43

Updated Сегодня, 04:43

Изображение материала

Молодой омич скончался при опрокидывании автомобиля

9 июля 2023, 04:43
Фото: 1MI
иллюстрация
Водитель авто доставлен в больницу.

9 июля в 5:30 стало известно о происшествии в Седельниковском районе. Известна предварительная картина событий.

33-летний водитель «Toyota Carina» ехал по дороге Омск-Муромцево. В районе 277 километра не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

Пассажир — 33-летний мужчина — скончался на месте. Водителя госпитализировали с тяжелыми травмами.

Правоохранители начали проверку, чтобы установить все детали ДТП. Напомним, ранее мы сообщали сразу о нескольких авариях с участием детей.

В Омске шестилетняя девочка на велосипеде попала под колеса автомобиля
Узнать подробнее
Омичка за рулем иномарки сбила пятилетнего ребенка во дворе дома
Узнать подробнее
Вечер детских аварий. Еще один ребенок в Омске пострадал под колесами авто
Узнать подробнее
#ДТП#Смертельное ДТП#ДТП с пострадавшими#Полиция#ГИБДД#Происшествия#Новости#Омская область
Подпишитесь
682 млн на команду. Стало известно, сколько будут получать хоккеисты «Авангарда»
Вчера, 06:39
В Омске прошел фестиваль «Любинский. ART». Рассказываем и показываем, как это было
Сегодня, 06:53
«Идет черный дым». После жалоб омичей в воздухе обнаружили выбросы
Сегодня, 06:08
Срочно. 12 часов ожидания в степи. Автобус с омичами сломался по пути в Киргизию
Сегодня, 04:59
Смена руководства. Кто возглавил МФЦ Омской области
Сегодня, 05:28
Проблемный дом в омском «Квартале романтиков» достроят спустя девять лет
Сегодня, 05:45