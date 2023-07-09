Молодой омич скончался при опрокидывании автомобиля

Posted Сегодня, 04:43
Published Сегодня, 04:43
Modified Сегодня, 04:43
Updated Сегодня, 04:43
9 июля в 5:30 стало известно о происшествии в Седельниковском районе. Известна предварительная картина событий.
33-летний водитель «Toyota Carina» ехал по дороге Омск-Муромцево. В районе 277 километра не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.
Пассажир — 33-летний мужчина — скончался на месте. Водителя госпитализировали с тяжелыми травмами.
Правоохранители начали проверку, чтобы установить все детали ДТП. Напомним, ранее мы сообщали сразу о нескольких авариях с участием детей.