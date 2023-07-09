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Вечер детских аварий. Еще один ребенок в Омске пострадал под колесами авто

9 июля 2023, 04:13
Фото: 1MI
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В Омске 11-летний мальчик на мопеде столкнулся с иномаркой

Полиция проводит проверку всех происшествий.

8 июля в 21:10 омская Госавтоинспекция сообщила о третьем ДТП, в котором пострадал ребенок.

11-летний мальчик на мопеде ехал по поселку Загородный. В районе дома №52 выезжал с прилегающей территории и столкнулся с «Suzuki». За рулем иномарки находился 65-летний мужчина.

Ребенка госпитализировали. Правоохранители начали проверку. Ранее мы сообщали о двух происшествиях субботним вечером, в которых омички на «Kia» сбили маленьких девочек. В одном случае шестилетний ребенок ехал на велосипеде, в другом — пятилетний шел пешком.

В Омске шестилетняя девочка на велосипеде попала под колеса автомобиля
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Омичка за рулем иномарки сбила пятилетнего ребенка во дворе дома
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#Полиция#ГИБДД#ДТП#ДТП с пострадавшими#ДТП с детьми#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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