Вечер детских аварий. Еще один ребенок в Омске пострадал под колесами авто

Ребенка госпитализировали. Правоохранители начали проверку. Ранее мы сообщали о двух происшествиях субботним вечером, в которых омички на «Kia» сбили маленьких девочек. В одном случае шестилетний ребенок ехал на велосипеде, в другом — пятилетний шел пешком.