Вечер детских аварий. Еще один ребенок в Омске пострадал под колесами авто

Posted Сегодня, 04:13
Published Сегодня, 04:13
Modified Сегодня, 04:13
Updated Сегодня, 04:13
8 июля в 21:10 омская Госавтоинспекция сообщила о третьем ДТП, в котором пострадал ребенок.
11-летний мальчик на мопеде ехал по поселку Загородный. В районе дома №52 выезжал с прилегающей территории и столкнулся с «Suzuki». За рулем иномарки находился 65-летний мужчина.
Ребенка госпитализировали. Правоохранители начали проверку. Ранее мы сообщали о двух происшествиях субботним вечером, в которых омички на «Kia» сбили маленьких девочек. В одном случае шестилетний ребенок ехал на велосипеде, в другом — пятилетний шел пешком.