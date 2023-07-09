Омичка за рулем иномарки сбила пятилетнего ребенка во дворе дома

Posted Сегодня, 03:48
Published Сегодня, 03:48
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Updated Сегодня, 03:48
Субботним вечером произошло сразу несколько аварий с участием детей. Так, 8 июля в 20:00 в Госавтоинспекцию поступило сообщение о происшествии в Амурском поселке.
61-летняя за рулем «Kia» ехала по двору дома №29 по улице Багратиона. Дорогу переходил ребенок, автомобиль сбил его. Помощь медиков понадобилась пятилетней девочке.
Полиция проводит проверку по факту ДТП, чтобы выяснить все детали инцидента. Отметим, вечером 8 июля произошла еще одна авария, в которой женщина за рулем «Kia» наехала на маленькую девочку. Подробности мы рассказывали ранее: