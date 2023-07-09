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Омичка за рулем иномарки сбила пятилетнего ребенка во дворе дома

9 июля 2023, 03:48
Фото: 1MI
иллюстрация
Пострадавшей понадобилась помощь медиков.

Субботним вечером произошло сразу несколько аварий с участием детей. Так, 8 июля в 20:00 в Госавтоинспекцию поступило сообщение о происшествии в Амурском поселке.

61-летняя за рулем «Kia» ехала по двору дома №29 по улице Багратиона. Дорогу переходил ребенок, автомобиль сбил его. Помощь медиков понадобилась пятилетней девочке.

Полиция проводит проверку по факту ДТП, чтобы выяснить все детали инцидента. Отметим, вечером 8 июля произошла еще одна авария, в которой женщина за рулем «Kia» наехала на маленькую девочку. Подробности мы рассказывали ранее:

В Омске шестилетняя девочка на велосипеде попала под колеса автомобиля
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#Полиция#ГИБДД#ДТП#ДТП с детьми#ДТП с пострадавшими#Происшествия#Новости#Омск
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