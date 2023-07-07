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Последний заплыв. На окраине Омска утонул 28-летний мужчина

7 июля 2023, 04:19
Фото: Город55
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В Омске на окраине города утонул 28-летний мужчина

Его тела до сих пор не нашли.

Накануне вечером, 6 июля, рядом с поселком Первокирпичный на окраине города произошла трагедия на воде. Примерно в 18 часов на котловане «Зеркало» погиб 28-летний омич.

Специалисты еще занимаются поиском его тела. Полицейские по данному факту запустили проверку, сообщили в пресс-центре регионального УМВД.

Жителям региона напоминают, что часто люди тонут в местах, необорудованных для пляжного отдыха. Нельзя оставлять детей без присмотра у водоемов. Заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения категорически запрещено.

Ранее Город55 писал о подростке, который утонул на котловане рядом с селом Трубецкое в Азовском районе. Известно, что школьник приехал отдыхать вместе с семьей омского Мимино.

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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Происшествия#Утонул#Утонул мужчина
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