Последний заплыв. На окраине Омска утонул 28-летний мужчина

Posted Сегодня, 04:19
Published Сегодня, 04:19
Modified Сегодня, 04:21
Updated Сегодня, 04:21
Накануне вечером, 6 июля, рядом с поселком Первокирпичный на окраине города произошла трагедия на воде. Примерно в 18 часов на котловане «Зеркало» погиб 28-летний омич.
Специалисты еще занимаются поиском его тела. Полицейские по данному факту запустили проверку, сообщили в пресс-центре регионального УМВД.
Жителям региона напоминают, что часто люди тонут в местах, необорудованных для пляжного отдыха. Нельзя оставлять детей без присмотра у водоемов. Заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения категорически запрещено.
Ранее Город55 писал о подростке, который утонул на котловане рядом с селом Трубецкое в Азовском районе. Известно, что школьник приехал отдыхать вместе с семьей омского Мимино.