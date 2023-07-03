Прокуратура через суд потребовала ремонта водопроводных сетей в омском поселке

Исполняющий обязанности районного прокурора просит, чтобы муниципалитет обязали выполнить соответствующую работу в течение одного года. Как уточняется в заявлении, водопроводные сети протяженностью 22 323 п. м. изношены на 95,6%. Из-за этого за последние три года жители Шербакуля терпели последствия коммунальных аварий больше 20 раз. Проживающим в поселке периодически отключают воду.