Прокуратура через суд потребовала ремонта водопроводных сетей в омском поселке

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
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Updated Сегодня, 06:04
В Шербакульский районный суд Омской области поступил иск от прокуратуры. Представители надзорного ведомства требуют администрацию местного городского поселения организовать капитальный ремонт водопроводной сети в рабочем поселке Шербакуль.
Исполняющий обязанности районного прокурора просит, чтобы муниципалитет обязали выполнить соответствующую работу в течение одного года. Как уточняется в заявлении, водопроводные сети протяженностью 22 323 п. м. изношены на 95,6%. Из-за этого за последние три года жители Шербакуля терпели последствия коммунальных аварий больше 20 раз. Проживающим в поселке периодически отключают воду.
В пресс-службе Шербакульского районного суда рассказали, что дело по этому вопросу назначено к слушанию на 20 июля 2023 года.
Напомним, что на проблему обратил внимание глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Местные жители оставили жалобу через Информационный центр СК. Отключение воды пришлось как раз на период аномальной жары.
Помимо проживающих в Шербакуле с дефицитом столкнулись в начале июня жители Азовского, Муромцевского, Тевризского, Исилькульского, Называевского, Москаленского районов.