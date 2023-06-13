Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:53

Published Сегодня, 05:53

Modified Сегодня, 05:55

Updated Сегодня, 05:55

Изображение материала

Бастрыкин поручил проверить перебои с водой в Омской области в аномальную жару

13 июня 2023, 05:53
Фото: 1MI
Иллюстрация
О проблемах с водоснабжением рассказали жители нескольких районов.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с отключениями воды в поселке Шербакуль Омской области. Жалоба поступила от местных жителей в Информационный центр СК. Сельчане остались без воды в начале июня, когда в регионе стояла аномальная жара.

«Вода не поступает в краны. Люди сидят без воды, на колонках тоже нет воды. Сказали, это связано с большим забором воды людьми, но мы люди сидим все без воды. Мы не можем попить нормально, помыться, детям очень жарко, их никак не сполоснуть. С 05.06.2023 года наша администрация решила отключить воду и давать ее по графику», — рассказала местная жительница Роза Коломоец.

Там же, в аккаунте Информационного центра СК, проблему прокомментировал и Омскоблводопровод.

«По причине аномально жаркой погоды с 31 мая значительно увеличилось водопотребление. Разбор воды вырос на 50-70% из-за поливов. В результате объем запасов в резервуарах чистой воды снизился до минимума. Совместно с администрациями муниципальных районов и министерством энергетики и ЖКК разработан график подачи воды, в случае необходимости будет организован подвоз чистой воды», — сообщили в ведомстве.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Омской области Олегу Винникову представить доклад о результатах проверки ситуации.

Напомним, что проблемы с водой во время жары начались не только в Шербакульском районе. О перебоях сообщали также жители Азовского, Муромцевского, Тевризского, Исилькульского, Называевского, Москаленского районов. В региональном минэнерго разработали график подачи воды.

Удобства по часам. Жители Омской области будут получать воду по графику
Узнать подробнее
Ситуация SOS! Проблема с отсутствием воды оказалась массовой для омских районов
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Александр Бастрыкин#Следком#Шербакульский район#Отключение воды#Отключение#Жалоба#Общество#Омская область#Омск
Подпишитесь
Важно. Эпидситуация ухудшается. В Омской области выявлено 16 случаев заболевания корью
Сегодня, 03:40
Депимущества пытается продать казарму у Омской крепости иногородним инвесторам
Сегодня, 06:02
На питание и поездки омичей на форуме в Петербурге выделили около 1,2 млн рублей
Сегодня, 03:31
Кассиры и консультанты. Названы самые востребованные специалисты в Омской области
Сегодня, 04:12
Чистым воздухом не пахнет. В Омске после Дня России объявили режим НМУ
Сегодня, 02:40
Успокоит трафик и снизит пробки. В Омске запустят «умную» транспортную систему
Сегодня, 06:16