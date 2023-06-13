Бастрыкин поручил проверить перебои с водой в Омской области в аномальную жару

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
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Updated Сегодня, 05:55
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с отключениями воды в поселке Шербакуль Омской области. Жалоба поступила от местных жителей в Информационный центр СК. Сельчане остались без воды в начале июня, когда в регионе стояла аномальная жара.
«Вода не поступает в краны. Люди сидят без воды, на колонках тоже нет воды. Сказали, это связано с большим забором воды людьми, но мы люди сидим все без воды. Мы не можем попить нормально, помыться, детям очень жарко, их никак не сполоснуть. С 05.06.2023 года наша администрация решила отключить воду и давать ее по графику», — рассказала местная жительница Роза Коломоец.
Там же, в аккаунте Информационного центра СК, проблему прокомментировал и Омскоблводопровод.
«По причине аномально жаркой погоды с 31 мая значительно увеличилось водопотребление. Разбор воды вырос на 50-70% из-за поливов. В результате объем запасов в резервуарах чистой воды снизился до минимума. Совместно с администрациями муниципальных районов и министерством энергетики и ЖКК разработан график подачи воды, в случае необходимости будет организован подвоз чистой воды», — сообщили в ведомстве.
Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Омской области Олегу Винникову представить доклад о результатах проверки ситуации.
Напомним, что проблемы с водой во время жары начались не только в Шербакульском районе. О перебоях сообщали также жители Азовского, Муромцевского, Тевризского, Исилькульского, Называевского, Москаленского районов. В региональном минэнерго разработали график подачи воды.