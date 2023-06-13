Бастрыкин поручил проверить перебои с водой в Омской области в аномальную жару

Напомним, что проблемы с водой во время жары начались не только в Шербакульском районе. О перебоях сообщали также жители Азовского, Муромцевского, Тевризского, Исилькульского, Называевского, Москаленского районов. В региональном минэнерго разработали график подачи воды.