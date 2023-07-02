Виталий Хоценко посетил празднование Курбан-байрама в Омске

Posted Сегодня, 04:13
Published Сегодня, 04:13
Modified Сегодня, 04:15
Updated Сегодня, 04:15
Врио губернатора Омской области в своем телеграм-канале рассказал, что посетил празднование Курбан-байрама в Омске 1 июля. На торжество приехал вместе с семьей.
«Пусть Курбан-байрам принесет благополучие в дом каждой мусульманской семьи и наполнит души радостью и светом», — оставил пожелания Виталий Хоценко.
Напомним, ранее мы сообщали о встрече с жителями Одесского района. Три часа омичи рассказывали врио губернатору о проблемах.