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Виталий Хоценко посетил празднование Курбан-байрама в Омске

2 июля 2023, 04:13
Фото: 1MI
иллюстрация
Приехал вместе с семьей.

Врио губернатора Омской области в своем телеграм-канале рассказал, что посетил празднование Курбан-байрама в Омске 1 июля. На торжество приехал вместе с семьей.

«Пусть Курбан-байрам принесет благополучие в дом каждой мусульманской семьи и наполнит души радостью и светом», — оставил пожелания Виталий Хоценко.

Напомним, ранее мы сообщали о встрече с жителями Одесского района. Три часа омичи рассказывали врио губернатору о проблемах.

Хоценко три часа отвечал на вопросы жителей Одесского района
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#Праздник#Курбан-Байрам#Общество#Новости#Омск#Виталий Хоценко#Омская область
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