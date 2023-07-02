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Хоценко три часа отвечал на вопросы жителей Одесского района

2 июля 2023, 03:15
Фото: 1MI
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Основные темы: дороги, ремонт школ, газификация, благоустройство.

1 июля врио губернатора Омской области посетил с рабочим визитом Одесский район. Встреча с местными жителями длилась три часа. Основные вопросы: дороги, ремонт школ, благоустройство искусственного озера, газификация.

На место водоема Виталий Хоценко съездил. Говорит, если привести объект в порядок, будет настоящая «жемчужина». Омичи поддержали идею поставить у причала лодки и катамараны.

Делегация облправительства также обратила внимание на состояние средней школы. Дети вынуждены переходить в другое здание зимой из-за морозов. «Средства на проект новой школы на 550 мест мы заложили», — сообщил врио губернатора в своем телеграм-канале.

Жители Одесского района рассказали и об отсутствии физиокабинета в местной больнице. Отделение уже отремонтировано. Стало известно, что к установке оборудования все готово, минздрав планирует запустить кабинет в августе этого года.

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#Благоустройство#Ремонт#Ремонт дорог#Газификация#Минздрав#Общество#Политика#Новости#Омская область#Одесский район#Виталий Хоценко
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