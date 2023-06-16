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Published Сегодня, 03:22

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Омичей предупредили о новом мошенничестве от имени Следственного комитета

16 июня 2023, 03:22
Фото: Город55
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Омичам рекомендуют сразу же завершать подобные разговоры и обращаться в полицию.

В Омске мошенники начали представляться сотрудниками Следственного комитета. Кроме того, они подменяют реальный телефонный номер на номера следственного управления. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

«Сотрудники СКР не заявляют требований о переводе денежных средств на какие-либо счета. Это незаконно. Любые предложения, например, с целью обезопасить сбережения от противоправных действий третьих лиц, — это явный признак мошенничества», — уточнили в пресс-службе.

Также стоит отметить, что сотрудники Следкома никогда не спрашивают по телефону персональные данные, банковские реквизиты, а также информацию по счетам и картам.

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