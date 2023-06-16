Омичей предупредили о новом мошенничестве от имени Следственного комитета

Posted Сегодня, 03:22
Published Сегодня, 03:22
Modified Сегодня, 03:25
Updated Сегодня, 03:25
В Омске мошенники начали представляться сотрудниками Следственного комитета. Кроме того, они подменяют реальный телефонный номер на номера следственного управления. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.
«Сотрудники СКР не заявляют требований о переводе денежных средств на какие-либо счета. Это незаконно. Любые предложения, например, с целью обезопасить сбережения от противоправных действий третьих лиц, — это явный признак мошенничества», — уточнили в пресс-службе.
Также стоит отметить, что сотрудники Следкома никогда не спрашивают по телефону персональные данные, банковские реквизиты, а также информацию по счетам и картам.