Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
В 2023 году учителя в школах Омска, которые берут классное руководство, получают право на выплату в размере 500 рублей — за один класс. За одного ученика выплаты учителям составляют 80 рублей, также начисляется доплата из федерального бюджета в размере 5000 рублей — каждый месяц.
Стоит отметить, что право на доплату за классное руководство в 2023 году есть только у учителей, которые работают в федеральных образовательных учреждениях. Если педагог трудится в колледже или в школе, прикрепленной к областному вузу, или, например, в военном училище, права на получение доплаты нет.
В 2023 году в Омске учитель может получать, в зависимости от своей категории, доплату в размере определенного процента от своего оклада. Так, при наличии первой категории размер доплаты составляет от 15 до 25 процентов, при наличии высшей категории — уже от 25 до 35 процентов.
Правом на получение выплаты за квалификацию могут воспользоваться:
Чтобы получить выплату, необходимо будет успешно аттестоваться и далее регулярно подтверждать свою квалификацию — раз в пять лет. Учителя, которые намерены получить первую категорию, должны собрать портфолио из профессиональных проектов и показать свой опыт на практике членам специальной комиссии.
Получить высшую категорию в 2023 году можно, принимая участие в отраслевых конкурсах с авторскими проектами, демонстрировать высокие результаты успеваемости школьников. Полученная категория за педагогом сохраняется и после перехода в другое образовательное учреждение на работу, а также при переходе на трудоустройство по совместительству. Выплаты начисляются директорам учебных заведений.
В Омске учитель в 2023 году имеет право на так называемые стимулирующие выплаты — их размер может варьироваться и составлять максимум 30 процентов. Право на такую выплату, в частности, имеют и педагоги общего, дошкольного, среднего и начального, дополнительного и профессионального образования.
Для получения стимулирующей выплаты в 2023 году учитель должен заполнить специальную форму, в которой перечислены определенные критерии за конкретный период. В числе критериев — работа над проектами внешкольного типа, участие в культурно-просветительских проектах, в социальных проектах. При принятии решения о назначении выплаты и сопутствующих льгот учителям учитываются успеваемость школьников, уровень их знаний, наличие опыта участия учеников в различных проектах, конференциях, олимпиадах, успешная подготовка абитуриентов.
Желательно, чтобы и сам учитель принимал активное участие в практической и научной деятельности, например выступал со своими проектами на конференциях и семинарах, занимался самообразованием. Важным критерием остается работа с родителями учеников.
В 2023 году размер компенсационных выплат учителям в Омске может составлять до 200 процентов от их оклада. Право стать претендентом на получение такой надбавки есть у всех учителей, вне зависимости от категорий. Условие получения — ведение трудовой деятельности в опасных или сложных условиях.
Учителя, преподающие в школах информатику, химию, технологию, получают в 2023 году в Омске доплату в размере 4 процентов от оклада — это минимальное значение. Кроме того, учителям выплачивается социальная финансовая компенсация за следующие виды работ:
Учителям в 2023 году компенсируется работа с сиротами и деятельность в селах, деревнях, ПГТ.
В Омске в 2023 году классные руководители могут получать доплату за ведение уроков «Разговоры о важном» — согласно ставке, установленной за внеурочную деятельность. Средства на доплату учителям выделяются из бюджета региона.
Классный час «Разговоры о важном» был установлен не так давно — в 2022 году. Неудивительно, что многие педагоги не сразу сориентировались в порядке оплаты такой внеурочной деятельности, и установленные правила регулярно нарушались, в том числе и в школах Омска.
Учителя из Омска в 2023 году могут принять участие в проекте «Земский учитель» и получить единовременную выплату, так называемые подъемные в размере 1 млн рублей. Если педагог решит перебраться на Дальний Восток в рамках программы, у него появляется право на получение выплаты в двукратном размере — 2 млн рублей.
Участие в проекте «Земский учитель» в 2023 году могут принимать педагоги в возрасте от 18 до 55 лет. Условия для претендента — наличие высшего или среднего профессионального образования и согласие на переезд в удаленный регион России либо в сельскую местность для работы в школе. Речь идет о населенных пунктах, где количество жителей не превышает 50 тыс. человек. Проектом предполагается определенная нагрузка — минимум 18 часов в неделю в течение пяти лет.
Чтобы стать участником проекта, педагог должен пройти регистрацию на его официальном сайте, собрать документы и представить пакет собранных документов. Необходимо следить за актуальной информацией по регионам — периодически появляются перечни открытых вакансий, описание требований к педагогам-претендентам. Анкету претендента изучает комиссия, по итогам изучения принимается решение, учитель вносится в специальный рейтинг для дальнейшего отбора.
Если педагоги прошли отбор, учителям будет предложено подписать с региональным правительством и с образовательной организацией соглашение, после чего можно будет подавать заявку на получение подъемных — она направляется в департамент образования по региону. Деньги можно будет использовать для покупки или строительства жилья.
Регионы России, в том числе Омская область, оказывают поддержку молодым учителям в виде специальной выплаты. Ее размер варьируется и в среднем составляет 15 000 рублей — так называемые подъемные, которые перечисляются единоразово.
Молодой педагог может стать претендентом на получение специальной социальной надбавки к зарплате — она составляет от 20 до 50 процентов от установленной ставки. Средства учителям выплачиваются в течение трех лет каждый месяц.
Право на получение дополнительных выплат есть у вчерашних студентов, выпускников педвузов в возрасте до 35 лет. Наибольший размер надбавки положен тем, кто закончил вуз и получил диплом с отличием (красный диплом).
Учителям необходимо выполнить ряд условий, а именно — найти работу в школе по специальности в конкретный срок, составляющий три месяца с даты завершения обучения, и подписать трудовой договор как минимум на три года. Только в этом случае можно будет пользоваться всеми льготами и преференциями.
Молодой педагог может рассчитывать на дополнительные выплаты, в том числе компенсирующие затраты на покупку учебных пособий и канцелярских товаров, льготы при оплате проезда. Также выплачиваются премии по результатам работы за три года. Если педагог принимает решение уйти с работы по личному желанию, он должен будет вернуть все средства, которые ранее ему были выплачены. Льготами в этом случае он также пользоваться не сможет.
В Омске педагогам, вышедшим на пенсию, также предоставляются различные льготы и преференции. К примеру, если учитель на пенсии имеет звание «Ветеран труда», он получает право на целый комплекс различных льгот, мер социальной поддержки.
Так, в 2023 году учителям, получающим пенсию в Омске, полагается ежемесячная денежная выплата и льгота — финансовая компенсация затрат на оплату услуг ЖКХ. В качестве льготы для тех, кто вышел на пенсию, предоставляется возможность получить ортопедическую, протезную и другую медицинскую помощь. Льгота, которой могут воспользоваться получатели пенсии, — бесплатный отдых в санаториях.
Учителя — обладатели государственных наград после выхода на пенсию получают от государства дополнительные льготы и финансовую компенсацию — ее размер составляет 10 процентов от установленного оклада.
Специальные льготы полагаются учителям, имеющим профессиональные звания. В зависимости от региона льготы могут варьироваться, и об их назначении лучше уточнять в органах соцзащиты либо в местном органе, отвечающем за образование, социальные услуги и льготы.