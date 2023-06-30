Молодой педагог может рассчитывать на дополнительные выплаты, в том числе компенсирующие затраты на покупку учебных пособий и канцелярских товаров, льготы при оплате проезда. Также выплачиваются премии по результатам работы за три года. Если педагог принимает решение уйти с работы по личному желанию, он должен будет вернуть все средства, которые ранее ему были выплачены. Льготами в этом случае он также пользоваться не сможет.