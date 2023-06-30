Фонтан в омском сквере напротив ОмГУПСа собираются отремонтировать в 2024 году

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
На 2024 год запланирован капитальный ремонт фонтана в севере имени 30 лет ВЛКСМ, который расположен в границах улиц проспект Карла Маркса, Маяковского, Театральная и Потанина.
В настоящий момент городское УДХБ ищет подрядчика, который за 90 рабочих дней разработает проектную документацию для выполнения работ по капремонту фонтана. Эти услуги бюджетное учреждение оценило в 1,8 млн рублей.
Как следует из проекта контракта, техническое состояние фонтана, который построили еще в 1956 году, «оценивается как ограниченно работоспособное».
В обязанности подрядной организации помимо разработки проектной документации и концепции капремонта фонтана будет входить:
Напомним, что в жаркую погоду омские фонтаны должны работать дольше обычного. Мэр Сергей Шелест в начале июня рассказал, что фонтаны будут работать до 23.00, правда, сначала надо дождаться потепления в Омске.