Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:09

Published Сегодня, 06:09

Modified Сегодня, 06:11

Updated Сегодня, 06:11

Изображение материала

Фонтан в омском сквере напротив ОмГУПСа собираются отремонтировать в 2024 году

30 июня 2023, 06:09
Фото: Город55
Иллюстрация
Во сколько обойдется капремонт пока неизвестно. Сейчас городское УДХБ ищет подрядчика для разработки проектной документации.

На 2024 год запланирован капитальный ремонт фонтана в севере имени 30 лет ВЛКСМ, который расположен в границах улиц проспект Карла Маркса, Маяковского, Театральная и Потанина.

В настоящий момент городское УДХБ ищет подрядчика, который за 90 рабочих дней разработает проектную документацию для выполнения работ по капремонту фонтана. Эти услуги бюджетное учреждение оценило в 1,8 млн рублей.

Как следует из проекта контракта, техническое состояние фонтана, который построили еще в 1956 году, «оценивается как ограниченно работоспособное».

В обязанности подрядной организации помимо разработки проектной документации и концепции капремонта фонтана будет входить:

  • Обследование фонтана на предмет соответствия объекта текущим нормам РФ и Омской области;
  • Архитектурные обмеры и составление картограмм дефектов;
  • Фотофиксация и подготовка актов технического состояния, а также паспорта объекта;
  • Натурные исследования, в частности материала чаши фонтана, состояния гидроизоляции, состояния и размеров фундамента.

Напомним, что в жаркую погоду омские фонтаны должны работать дольше обычного. Мэр Сергей Шелест в начале июня рассказал, что фонтаны будут работать до 23.00, правда, сначала надо дождаться потепления в Омске.

Фонтан до четвертого этажа. В Омске на Красном пути прорвало трубу
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Фонтан#Проект#Парки и скверы#УДХБ#Капремонт#Общество#Город#Благоустройство#Новости#Омск
Подпишитесь
Экс-глава омского УМВД, уволенный за пьяную драку, возглавит Черлакский район
Вчера, 10:45
Омский сенатор Елена Мизулина покинет Совет Федерации
Сегодня, 05:18
В Омске готовятся к реорганизации детской и взрослой туберкулезных больниц
Сегодня, 07:08
Горим и платим. Во сколько для бюджета Омской области обошлись масштабные пожары
Сегодня, 06:00
В Омске налоговая ликвидировала «Бизнес-Курс»
Сегодня, 06:17
Проект для ремонта бывшего омского роддома № 5 разработает уроженка Ярославля
Сегодня, 05:09